Maillo cree que la limitación de mandatos que propone Rivera no contará con el apoyo del PSOE por ser inconstitucional

31/08/2017 - 14:23

Señala que Rajoy irá "voluntariamente" a la Comisión del Congreso, mientras Sánchez, Iglesias y Rivera lo harán "forzados" a la del Senado

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El coordinador del PP y responsable de Organización, Fernando Martínez-Maillo, estima que el PSOE no apoyará la limitación de mandatos que llevará este lunes al Congreso de los Diputados el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, al entenderla como "inconstitucional".

"He escuchado a miembros del PSOE tener las mismas dudas que tenemos nosotros sobre la constitucionalidad de la ley", ha dicho Maillo en rueda de prensa, y ha reiterado que su partido entiende que para que saliese adelante la limitación de mandatos sería necesaria una reforma de la Constitución. "Estoy seguro de que el PSOE, que ha gobernado España, tiene dudas también sobre la constitucionalidad de esta ley", ha insistido después.

De la posible inconstitucionalidad, el diputado del PP ha afirmado que ya se le informó al equipo de Cs cuando negociaban las condiciones para el acuerdo de investidura y que por ello en el texto del pacto se recogió que se abordaría esta medida con "la fórmula legal adecuada" para hacerlo.

"Rivera, como ayer estaba en terreno de nadie, trató de exagarerar sus planteamientos", ha sentenciado el parlamentario 'popular', quien ha incidido en que será necesario que se apruebe una reforma constitucional para limitar los mandatos con su consiguiente referéndum. Además, ha reiterado que, "como han reconocido desde Cs", la ley sería "con carácter retroactivo" por lo que no afectaría a las dos legislaturas en las que ya ha encabezado el Ejecutivo Mariano Rajoy.

UNA COMPARECENCIA "INÚTIL"

Por otra parte, ha calificado de "inutilidad" la comparecencia del presidente del Gobierno en el pleno sobre la trama Gürtel de este miércoles, y ha apuntado que está "preparadísimo" porque "lleva 52 comparecencias sobre este tema".

Según él, la pregunta es si están también preparados para contestar a las preguntas sobre la financiación de sus partidos en el Senado los líderes de la oposición: Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, "que no contestó sobre Venezuela e Irán"; y Albert Rivera. "Se va a dar la paradoja de que Rajoy va a ir voluntariamente a la Comisión del Congreso, y los demás irán forzados al Senado", ha aseverado.

NO DESCARTA EL ARTÍCULO 155 EN CATALUÑA

Por último, respecto a las palabras de ayer del líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, en las que no descartó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en su autonomía, ha dicho que se expresó "en voz alta desde Cataluña" y que es "entendible".

"Todas las vías al desafío están abiertas y el Gobierno lo ha dicho siempre así", ha explicado, y ha añadido que en estos momentos "es bueno que nos coloquemos en el no al referéndum", pero que los independentistas, según mantiene, "no tienen locales, ni urnas" y "no se atreven a firmar nada".