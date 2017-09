Villacís urge a Carmena a realizar un acto en favor de los presos políticos de Venezuela, "donde no hay democracia"

31/08/2017 - 15:47

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que "haga un reconocimiento explícito" de la existencia de presos políticos en Venezuela, "donde no hay democracia", a través de un acto organizado por el Consistorio.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Así lo ha solicitado Villacís a través de un vídeo lanzado en Periscope, en el que ha aparecido junto al opositor venezolano Arlen Barrena, quien le han entregado un informe sobre la persecución de alcaldes de la oposición por parte del régimen chavista y otro de la ONU sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela.

Begoña Villacís ha recordado que Manuela Carmena, y la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, se comprometieron con los padres de Leopoldo López a celebrar un acto institucional para pedir la liberación de presos políticos en Venezuela.

"Estamos al tanto de lo que ocurre en Venezuela; la deriva totalitaria que ha tenido este país, ya no se corta", ha expresado la portavoz del grupo naranja, para quien ya no queda en el país sudamericano "ni obstáculo moral", ya que "han perdido los frenos, y están en una deriva en la que la democracia no existe".

Además, Begoña Villacís ha puesto sobre la mesa que "no hay separación de poderes". "La Asamblea no se asemeja a ningún organismo democrático libre, y creemos que es muy importante la presión internacional", ha subrayado.

En el mismo sentido, la portavoz del grupo naranja ha criticado la "persecución" que sufren muchos de los alcaldes venezolanos. "Exigimos la liberación, y queríamos aprovechar esta reunión, para que el Ayuntamiento haga un reconocimiento explícito que necesitan escuchar nuestros hermanos de Venezuela", ha apuntado a continuación.

PP TAMBIÉN LO PIDE

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, también exigió a primeros de mes que Carmena organizase "ya" un acto institucional para pedir la liberación de presos políticos en Venezuela.

"Hace casi dos meses la alcaldesa, Manuela Carmena, y la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, se comprometieron con los padres de Leopoldo López a celebrar un acto institucional para pedir la liberación de presos políticos en Venezuela", señaló entonces el popular.