CC.OO. de Cataluña dará libertad de voto en el 1-O a sus afiliados pese a rechazarlo

1/09/2017 - 11:21

Pacheco asegura que defenderá a los trabajadores públicos "pase lo que pase"

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

CC.OO. de Cataluña dará libertad de voto en el referéndum anunciado para el 1 de octubre pese a no estar de acuerdo "con las condiciones en las que se convocará".

Su secretario general, Javier Pacheco, ha explicado a Europa Press que el referéndum que quiere realizar el Govern "no reúne las condiciones acordadas en la resolución congresual del sindicato en abril", aunque ha asegurado que la organización no se opondrá a que la afiliación exprese su pluralidad en las urnas.

"Pensamos que a la decisión unilateral de llevar la votación hacia adelante le faltan todos los elementos que planteamos para que tenga todas las garantías democráticas", ha dicho en referencia a la resolución del Congreso de CC.OO. de Cataluña celebrado en abril, que defiende un referéndum pactado y vinculante.

Ante el proceso independentista, Pacheco cree que "una solución institucional respaldada por la participación de la ciudadanía a través de un referéndum" resolvería el conflicto.

"El 1-O no acaba nada, el conflicto seguirá latente", ha alertado, y ha dicho que le gustaría trabajar desde el sindicato para lograr el carácter vinculante del referéndum.

El líder de CC.OO. de Cataluña ha remarcado que en la misma organización "hay afiliados que piensan de muchas formas", por lo que el sindicato ha abierto varios espacios de discusión y reflexión para debatir sobre ello.

TRABAJADORES PÚBLICOS

Pacheco ha asegurado que el sindicato "velará por la garantía de los trabajadores públicos pase lo que pase el 1-O", y ha pedido al Govern que defina bien las instrucciones que recibirán los funcionarios para después poderlos analizarlas jurídicamente.

"A los trabajadores públicos no se les puede trasladar ningunos de los riesgos jurídicos del proceso que se está llevando hacia adelante", ha sentenciado.

Preguntado por si participará en el referéndum convocado por el Govern, Pacheco ha aseverado que el sindicato decidirá de manera colectiva la orientación de su voto.

MANIFESTACIÓN DE LA DIADA

El secretario general del CC.OO. de Cataluña ha clarificado que el sindicato participará en los actos de la Diada pero no en la manifestación convocada ya que "que la movilización del 11 de septiembre en Barcelona llama claramente a la independencia de Catalunya".

"No somos una organización independentista", y ha insistido en que, si no se modifica el formato actual de la manifestación, la organización no asistirá.