Iceta acusa al Gobierno catalán de mentir al negar el aviso de la CIA y critica que haya intentado "matar al mensajero"

1/09/2017 - 13:25

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que el Gobierno catalán "mintió" al decir que no conocía ningún aviso proveniente de la inteligencia estadounidense sobre un posible atentado en La Rambla de Barcelona y ha aseverado que "matar al mensajero es siempre una mala política", en relación a las críticas vertidas sobre 'El Periódico de Catalunya' por publicar esta información.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El líder del Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña ha llamado a "evitar el ruido político" y ha garantizado, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, que "la gente está contenta con la actuación de los Mossos", pero ha tachado de "torpe" al Ejecutivo encabezado por Carles Puigdemont al negar "una cosa que se había producido".

"Les dio miedo aceptar que había un aviso y pensaron que alguien lo podía leer como una falta de celo. No debían haber mal pensado", ha explicado Iceta como causa por la que según él "mintieron". "Podrían haber dicho tranquilamente que hemos recibido uno o varios avisos que mencionan La Rambla", ha añadido.

"UN GOBIERNO NO PUEDE MENTIR A LA OPINIÓN PÚBLICA"

Por otro lado, ha censurado la actitud del Gobierno autonómico al criticar la publicación de 'El Periódico', en la que se asegura que fuentes del mismo informaron a este diario en el mes de junio de que habían recibido una advertencia procedente de la CIA en la que se afirmaba que el Dáesh podría estar preparando un atentado en La Rambla.

"No puedo ser comprensivo a no decir la verdad. Yo creo que se han equivocado", ha declarado Iceta, quien mantiene que "un gobierno no puede negar información y mentir a la opinión pública" y que "matar al mensajero siempre es una mala política".

En este sentido, el dirigente del PSC considera que se produjo "un error" al negar la información --el presidente de la Generalitat negó tras los atentados que existiese comunicación entre la CIA y los Mossos y que se les hubiese alertado de un posible ataque-- y que, después, "se persiste en el error reconociendo la información de 'El Periódico'". "El propio mayor reconoció que, a pesar de no darle verosimilitud (al aviso), reforzaron la seguridad en La Rambla", ha concluido.