El diputado del PP que cuestionó los reconocimientos a los Mossos pide disculpas: No he estado afortunado

1/09/2017 - 14:00

El diputado del PP y presidente de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, Eloy Suárez, ha pedido disculpas tras poner en cuestión la actuación de los Mossos ante los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils e insinuar que no hicieron "nada" para evitar las 16 muertes. "No he estado afortunado", admite.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

En una serie de mensajes publicados en la red social Twitter y recogidos por Europa Press, Eloy Suárez puso de manifiesto su malestar al conocerse que los Mossos recibieron en mayo un aviso de Estados Unidos sobre el riesgo de un atentado yihadista en las Ramblas.

"¿Qué clase de Policía tiene Cataluña que hace caso omiso a los avisos de atentados? --se preguntaba--. ¿Por qué los Mossos no hicieron nada? ¿Quién asume la responsabilidad de no hacer nada? Vaya con los Mossos".

Casi tres horas después de estos comentarios, Suárez ha rectificado: "Pido disculpas por mis comentarios sobre los Mossos. No he estado afortunado. No hay mas culpable en un atentado que los terroristas".

Eloy Suárez es diputado del PP por Zaragoza, la localidad de procedencia de cuatro de los cinco afectados por el atropello de Cambrils, entre ellos la mujer que allí falleció.