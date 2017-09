PP pregunta al Gobierno vasco si subvenciona una revista que publicó la esquela que califica de asesinado a etarra

1/09/2017 - 14:02

La parlamentaria del PP vasco Nerea Llanos registrará la próxima semana una pregunta dirigida al consejero vasco de Cultura, Bingen Zubiria, para que explique si su Departamento subvenciona la revista local que publicó una esquela en la que afirma que un miembro de ETA abatido por la Ertzaintza en 1991 fue "asesinado".

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

Además, le pide que, en caso de que así sea, aclare si se plantea retirar las ayudas a la publicación y le insta a "salir en defensa de la Policía vasca, de la deslegitimación del terrorismo y en contra del falseamiento de la realidad".

La publicación de la esquela dedicada al miembro de ETA Juan María Ormazabal, alias 'Tturko', en la que se afirma que el miembro de la banda terrorista fue "asesinado" en Bilbao, cuando murió hace 26 años en un tiroteo contra la Ertzaintza en el Parque de Etxebarria de Bilbao, ha sido denunciada por el sindicato ErNe ante la Fiscalía, para que abra una investigación.

Llanos ha asegurado que comparte la "indignación" existente en el seno de la Ertzaintza por la publicación, porque se asiste "a un intento más, por parte de los herederos de ETA" de no calificar a la organización "como lo que fue, una banda terrorista", sino de tratar a sus miembros "como héroes".

Para la parlamentaria, se pretende "contar un relato totalmente distorsionado, hacer un relato falso e interesado que nada tiene que ver con lo que sucedió realmente, con la lucha antiterrorista que la Ertzaintza protagonizó en este país".

Además, ha recordado que la Policía vasca "perdió un agente en este suceso, cumpliendo con su deber de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos vascos". "Es verdad que, en el ejercicio de su deber, murió uno de los terroristas, pero no fue asesinado ni muchísimo menos", ha advertido.

Por ello, ha pedido al Gobierno vasco "que no mire hacia otro lado" y reaccione "ante este falseamiento de la realidad" porque "es competencia de los representantes institucionales colaborar a la deslegitimación del terrorismo y a contar los sucesos como realmente ocurrieron".

Además, le ha instado a comprobar si la publicación, "que ofende a las víctimas del terrorismo y hace un falseamiento de la realidad", ha recibido "subvenciones públicas" y "si es merecedora de ellas" porque "no todo vale porque se publique en euskera".

"No se puede contribuir con fondos públicos a una publicación que no solo no contribuye a la deslegitimación del terrorismo, sino a todo lo contrario", ha criticado, a la vez que ha exigido que le retire las ayudas, en caso de recibirlas.