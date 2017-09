Turull: "La coordinación funcionó muy bien, no entendemos la campaña contra los Mossos"

Bilbao, 1 sep (EFE).- El portavoz y conseller de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, ha defendido hoy que en los días de los atentados la coordinación entre policías y gobiernos "funcionó muy bien", de manera que ahora los catalanes están "perplejos" y "no entendemos la campaña contra los Mossos".

Turull ha iniciado una visita a Euskadi en la que ha sido recibido por su homólogo vasco, el portavoz y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, con el que ha mantenido una reunión.

Ambos han comparecido en una rueda de prensa en Bilbao en la que se le ha preguntado al portavoz catalán sobre las informaciones de El Periódico de Catalunya respecto al aviso recibido por la policía catalana de la CIA de que el Estado Islámico planeaba atentar en verano "específicamente en la Rambla".

Turull se ha remitido a las explicaciones dadas ayer por el conseller de Interior, Joaquim Forn, y el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, aunque sí ha realizado algunas críticas políticas por lo que considera una campaña contra los Mossos.

"No vamos a entrar más en este intento de desprestigio hacia los Mossos. Dimos todas las explicaciones y si alguien lo que quiere insinuar es que este atentado se podía haber evitado, que lo diga, que tenga el coraje de decirlo".

"Estamos perplejos en Cataluña, y no dijo la Generalitat, sino la absoluta mayoría de los catalanes, de que después de la actuación que hubo de los Mossos, que en cinco días, que en pocos países se ha dado, se pudo desactivar la célula, que haya esta campaña de desprestigio...", ha insistido.

"Gente que publica cosas, que dice que no han recibido el documento, sino que lo hemos hecho nosotros, luego que lo hemos traducido, estamos perplejos. El mismo director cuando lo explicó se hizo un auténtico lío y ayer ya dijimos lo que teníamos que decir".

Turull ha negado contactos con la CIA: "nosotros estamos intentando entrar en la Europol y los mismos que no nos dejan entrar en la Europol dicen que estamos en contacto directo con la CIA. Es inaudito".

Ha atribuido esta campaña contra los Mossos a "intereses mediáticos y políticos, que no dan la cara. Es lamentable, porque cuando has estado dentro de los comités de crisis y has visto que todo ha funcionado, que se ha coordinado muy bien, con los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con el mismo Gobierno central en toda la gestión de la crisis, no entiendes que pueda haber gente que quiera desprestigiar ese tipo de actuación cuando podíamos exhibir ante todo el mundo esa actuación".

Turull ha insistido en que "en los días del atentado, otra cosa son las discusiones políticas que tenemos entre gobiernos por temas de seguridad, pero en la gestión de los días del atentado no hubo reproches ni desde el Gobierno de la Generalitat al del Estado, ni del Estado a la Generalitat".

"Yo he estado en esas reuniones del comité de crisis, incluso en la reunión en la que estuvo Rajoy, y es una lástima que habido funcionado bien esto ahora se instale una campaña de reproches, de documentos dudosos, de gente opinando sin conocer la coordinación", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha felicitado a los Mossos por la labor realizada durante los atentados.