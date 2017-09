Iceta: "El PSC abandonará el hemiciclo cuando se voten las leyes de ruptura"

Barcelona, 1 sep (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado hoy que los diputados socialistas "abandonarán el hemiciclo" catalán cuando se voten las leyes de ruptura el próximo pleno, como se prevé que ocurra, ya que su partido se niega a participar en una votación que "liquida" Estatut y Constitución.

En declaraciones a Efe, ha avanzado además que, en caso de que se aprueben finalmente esas dos leyes de ruptura, su grupo renunciará a proponer ningún candidato a la eventual Sindicatura Electoral para el referéndum independentista el 1-O, como les ha invitado hoy la portavoz de JxSí, Marta Rovira. "Que se olvide", ha avisado Iceta.

A menos de una semana para que, en el próximo pleno del Parlament, JxSí y la CUP, invocando el artículo 81.3 del reglamento de la Cámara, se prevé que puedan aprobar las leyes de desconexión sin necesidad de tramitarlas previamente, Iceta ha advertido de que "llegado al extremo" de que el independentismo "vulnere los derechos de la oposición, se salte el reglamento y fuerce las instituciones", el PSC "no participará en la votación y abandonará el hemiciclo".

"No participaremos en una votación que liquida el sistema de Estado de Derecho establecido por la Constitución y el Estatut. No participaremos y lo haremos de forma muy ostensible. No queremos tener nada que ver con un proceso que liquida el Estatut", ha dicho en alusión a las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica.

En cualquier caso, ha recordado que antes de que se pueda dar esa votación, el PSC intentará que "el reglamento se cumpla" y que "en ningún caso se pueda producir la aprobación de unas leyes que atentan contra el ordenamiento jurídico".

El líder socialista ha recordado, de hecho, que el propio Estatuto catalán establece que se necesitan dos tercios para su propia reforma. "Y en cambio -ha criticado-, para pulverizarlo parece que con una mayoría absoluta basta. Esto ya es intolerable".

Como también, en caso de que se acaben aprobando las leyes, el PSC "utilizará todos los mecanismos legales de los que dispone para oponernos a lo que consideramos que es un absoluto disparate, un despropósito y leyes que liquidan el Estatut y la Constitución".

Y aunque se ha mostrado dispuesto a que los socialistas recurran las leyes ante el Tribunal Constitucional (TC), ha recordado que el Gobierno central "será mucho más rápido, ya que puede solicitar la suspensión inmediata de la eficacia de la norma".

Iceta ha respondido asimismo a la secretaria general de ERC y portavoz parlamentaria de Junts pel Sí (JxSí), Marta Rovira, quien en una entrevista hoy con Efe ha apostado por "constituir la semana que viene" la Sindicatura Electoral para el eventual referéndum del 1 de octubre, una vez haya sido aprobada la ley del Referéndum.

Rovira ha asegurado que JxSí y la CUP tienen ya "preparados" los nombres de sus candidatos a formar parte de este organismo, cuyos cinco vocales velarán por las "garantías democráticas" de la votación, y ha "animado" a los grupos de la oposición a que "tengan también preparados a sus candidatos" para la semana que viene.

"Que se olvide", ha respondido tajantemente Iceta. "El Estatut establece que el Régimen Electoral en Cataluña se debe aprobar por dos tercios del Parlament. No aceptaremos la legitimidad de una Sindicatura Electoral que no surgirá de una ley que no haya tenido dos tercios de apoyo. Es de sentido común".

Para el primer secretario del PSC, "no se pueda aceptar una ley (del Referéndum) que establece elementos del Régimen Electoral por menos de dos tercios y, por lo tanto, todo lo que se derive de aquí es nulo de pleno derecho".

Y ha lanzado un mensaje en este sentido a la portavoz de Junts pel Sí. "Ya se lo pongo fácil. Si considera que el PSC tenía que tener uno (un vocal), ya pueden poner ellos uno de más".