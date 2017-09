Cs pide que Puigdemont comparezca en el próximo pleno del Parlament

1/09/2017 - 15:12

Cs ha registrado este viernes en el Parlament una solicitud para que el presidente del Govern, Carles Puigdemont, comparezca en el próximo pleno del Parlament, que empieza el miércoles, para que aclare "por que mintió a los catalanes y negó públicamente haber recibido" el aviso de un posible atentado en La Rambla de Barcelona.

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado en declaraciones a los medios el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, es urgente que Puigdemont comparezca para dar cuenta de las informaciones que apuntan que la CIA avisó a los Mossos en mayo de un posible atentado yihadista en La Rambla --algo que la policía catalana ya ha negado--.

Considera que los catalanes merecen saber de qué organismo se recibió el aviso de atentado si es verdad que no era la CIA, por qué no se le dio credibilidad a dicho aviso y "por qué se dijo que no se había recibido ninguna alerta cuando después se ha demostrado que sí".

"Veremos si la urgencia que tienen por aprobar esas leyes --de 'desconexión'-- también la tienen para dar explicaciones de algo tan importante" como los atentados yihadistas.

En alusión velada al proceso independentista, Carrizosa ha considerado que, "probablemente, el Govern ha estado ocupado en otros menesteres que le preocupaban más que la seguridad de los ciudadanos".

Sobre la posibilidad de que las entidades soberanistas homenajeen a los Mossos d'Esquadra en la manifestación de la Diada, ha dicho que es "absolutamente reprochable y condenable la utilización que se está haciendo de las víctimas" del atentado.