El Gobierno no ve constitucional la limitación de mandatos que pretende Ciudadanos y subraya que no afecta a Rajoy

1/09/2017 - 15:45

El Gobierno cuestiona la constitucionalidad de la limitación de dos mandatos que propone Ciudadanos para el presidente del Ejecutivo y, en todo caso, subraya que no podría aplicarse a Mariano Rajoy porque la retroactividad de las leyes está "prohibida".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicado que en países como Estados Unidos o Francia los ciudadanos eligen directamente a su presidente y "pueden existir razones políticas" para limitar los mandatos, pero que en España la elección es indirecta porque los electores votan diputados que, después, eligen al presidente del Gobierno.

En este segundo caso ve "más difícil" justificar un tope de mandatos, porque supone limitar la capacidad de los partidos y de los ciudadanos. "Una disposición de este calibre impediría a Angela Merkel presentarse por quinta vez en Alemania, y eso podría venir bien a los socialdemócratas, pero no creo que nadie dude de la bondad del régimen democrático de Alemania", ha comentado.

HABRÍA QUE MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN

A ello añade "el encaje constitucional" de una medida de este tipo, que a su juicio "es complicado" porque no se contempla en la Constitución. Para Méndez de Vigo, la propuesta de Ciudadanos de incluir la limitación de mandatos en la Ley de Gobierno no sería suficiente porque prevalece el artículo 99 de la Constitución que otorga al Congreso la competencia de elegir al presidente del Gobierno. "Es una cuestión de jerarquía normativa", ha comentado, insistiendo en que se requeriría modificar la Carta Magna, una tarea que no ve "sencilla".

Méndez de Vigo ha apuntado otros reparos, como por qué la limitación de mandatos sólo ha de aplicarse al presidente del Gobierno de la Nación, y no a los autonómicos o a los alcaldes. "¿El presidente del Gobierno es la única persona que puede tripitir?", se ha preguntado.

BUENA VOLUNTAD, PERO CON CUIDADO

Según ha recordado, en el punto 96 del acuerdo de investidura que firmaron el PP y Ciudadanos se hablaba de una pacto de regeneración democrática en el que se buscaran "fórmulas de encaje constitucional" a la limitación de mandatos, y a ello se ofrece, con "buena voluntad", con disposición a "escuchar" y sabiendo que, cuando se afronta una reforma constitucional, hay que tener claro antes qué se quiere modificar y cómo.

Eso sí, ha querido dejar claro que esta reforma no podría aplicarse "en ningún caso" para apartar a Mariano Rajoy, que está en su segundo mandato como presidente del Gobierno, porque "la retroactividad de las leyes está prohibida por al Constitución".