Piden un pleno para reprobar al alcalde de Alcorcón tras las acusaciones a Colau

Alcorcón, 1 sep (EFE).- Los grupos de PSOE, Ganar Alcorcón e IUCM-LV han solicitado un Pleno extraordinario para reprobar al alcalde, David Pérez (PP), después que éste acusara la pasada semana a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de "allanar el recorrido a los asesinos" por no haber puesto bolardos en La Rambla.

Para ello, han registrado hoy una moción conjunta en la que señalan que los mensajes publicados por el alcalde son "totalmente irresponsables e indignos de un responsable político" ya que en ellos Pérez dio "rienda suelta una vez más a su intolerancia y obsesión por sus homólogos de la izquierda".

En la moción, a la que ha tenido acceso Efe, se manifiesta la solidaridad de la Corporación con las víctimas de los atentados de Cataluña y sus familiares.

Los grupos expresan las disculpas, en nombre de la ciudad de Alcorcón, a las autoridades y personas ofendidas y reprueban las "inadmisibles declaraciones" del regidor, del que piden su dimisión y al que exigen que se excuse, "en especial" con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.

Pérez ha reiterado sus críticas a la alcaldesa de Barcelona asegurando que su tuit no dice más que "tres verdades: que esa señora aparece riéndose, y a mí me extrañó; que no se pusieron bolardos, cosa que es cierta; y tercero, que al no haber bolardos pudo transitar esa furgoneta".

El regidor 'popular' ha sido reprobado por la oposición municipal en el Pleno hasta en cuatro ocasiones en poco más de un año por no presentar presupuestos, por no aplicar acuerdos plenarios como el de colgar la bandera LGTBI de la casa Consistorial o expulsar a un edil del debate.

Su tercera reprobación, en diciembre de 2016, fue a causa de unas declaraciones en las que calificó a algunas feministas de mujeres "frustradas" y "fracasadas", y donde acusaba a las mujeres que practicaban abortos de ser "cámaras de exterminio".