Cospedal dice que el PPCV es la "única alternativa eficaz y eficiente" para defender los intereses de los valencianos

1/09/2017 - 17:50

Critica el decreto-ley del Consell sobre plurilingüismo "en contra de lo que ha dicho el TSJCV"

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado convencida de que el PPCV es la "única alternativa eficaz y eficiente para gobernar y defender los intereses de los valencianos" y ha puesto en valor que hoy por hoy es "el primer partido de la Comunidad Valenciana, por número de votos, por historia y por hechos".

Así lo ha señalado durante su intervención en la Interparlamentaria del PP en Valencia, donde ha agradecido el trabajo de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y de todo el equipo por su "fuerza, trabajo" y defensa de los valores 'populares' en momentos "tan difíciles".

Ha remarcado el trabajo diario frente a quienes se creen que ya han cumplido yendo a televisión "un día a la semana" y ha asegurado que el PPCV seguirá luchando por la libertad educativa, después de que el Consell haya aprobado un decreto ley en materia de plurilingüismo "en contra de lo que ha dicho el TSJCV para evitar que los padres puedan elegir la lengua en la que educar a sus hijos".

"Somos el primer partido de España y el primer partido de la Comunidad Valenciana, mal que les pese a algunos", ha dicho, para señalar que frente al trabajo de los 'populares' otros "están preocupados para ver cómo terminan la legislatura" o "cómo van a hacer sus campañas electorales" porque ahora "están juntos y luego se van a tener que separar para presentarse como distintos proyectos".

Esto se debe, ha recordado, a que hoy y hace unos años también "todo valía con tal de recuperar el gobierno de la Generalitat Valenciana".

No obstante, ha proseguido la secretaria general, hoy los valencianos ven "el resultado del gobierno que tienen aquí" y eso es una ventaja para el PP, que no cambia su discurso en distintos territorios, y confía en que "dentro de no demasiado tiempo" recuperen la Generalitat y ciudades como Valencia porque los ciudadanos "han visto lo que son los gobiernos de las sumas de los perdedores" en todo el país.