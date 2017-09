El PP dice que parará los "disparates" de la Generalitat y contendrá el 1-O

Alboraya (Valencia), 1 sep (EFE).- Los principales dirigentes del PP han lanzado hoy un nuevo aviso al independentismo catalán al recalcar que el Gobierno tiene todo listo para defender la soberanía nacional, evitar que se celebre el referéndum y frenar cualquier "disparate" que pueda cometer la Generalitat.

El PP ha celebrado la primera jornada de su reunión interparlamentaria de Valencia con un mensaje repetido por buena parte de sus dirigentes, el de presentarse como dique de contención de las pretensiones independentistas.

También han estado muy presentes los atentados de Cataluña y, aunque la mayoría de los dirigentes del PP han apelado a la unidad y la lealtad institucional, ha habido también criticas la Govern por "instrumentalizar" el terrorismo en favor de la causa independentista, como ha apuntado por ejemplo el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado.

Esta tarde, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha advertido de que, mientras gobierne el PP, la soberanía nacional "no se va a malvender ni intercambiar" por "nada", ni por el "interés de un partido o un líder" ni por los "disparates" que puedan hacerse desde la Generalitat.

Y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que a un mes del anunciado referéndum soberanista dicha consulta no ha sido convocada, y el Estado de derecho está "demostrando su fortaleza para que esa fecha no se materialice".

Ha dicho, además, a los independentistas que "el día que firmen" esa convocatoria "habrán firmado directamente que salen de la democracia", y entonces "la democracia actuará con todas sus armas".

A los avisos de Cospedal y Sáenz de Santamaría se han sumado los de muchos otros, como Javier Arenas, vicesecretario autonómico y local: "Quien echa un pulso a la ley y a la Constitución lo pierde" y "quien juega con la cohesión se quema", ha dicho.

Y el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, ha señalado que el PP es un partido "profundamente incómodo para quienes quieren romper España". "Si algo hemos hecho y lo seguimos haciendo ahora, es que el PP da la cara por España y los españoles", ha añadido.

Maíllo hacía esta reflexión por la mañana, en la inauguración de la interparlamentaria, en la que ha vuelto a criticar con dureza los abucheos al Rey y al Gobierno en la manifestación por los atentados de Cataluña y ha subrayado que aquellos gritos de "intolerantes y radicales" demuestran que "algo" están "haciendo bien" el Ejecutivo y los "populares".

No ha sido Maíllo el único que ha recordado los abucheos escuchados en Barcelona el pasado sábado. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha acusado directamente al vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, de haber organizado aquellos abucheos y protestas contra el Rey y el Ejecutivo en esa manifestación.

La mayor parte de los dirigentes del partido han insistido en apelar a la prudencia, al respeto institucional y a la investigación policial al hablar de la actuación de los Mossos o referirse a la alerta que, según publicó ayer El Periódico, recibieron de la CIA sobre la posibilidad de un atentado en Las Ramblas.

Sí ha habido, no obstante, voces más críticas que otras. Así, Pablo Casado ha señalado esta mañana que, si su partido estuviera gobernando Cataluña y se conociera "lo que se está conociendo" sobre el aviso de la CIA, "tendría las sedes absolutamente tomadas por manifestaciones".

Ha recordado así los días posteriores a los atentados del 11 de marzo en 2004 en Madrid para señalar que entonces el Gobierno del PP no tuvo "la suerte" de tener enfrente a una oposición que "respetara el luto de las víctimas, no buscara responsabilidades políticas y no arremetiera contra un partido por el mero interés electoral".

Por la tarde, Casado ha acusado a la Generalitat de estar "instrumentalizando el terrorismo para su desafío secesionista", cuando lo que deberían es "estar con las víctimas".

Y en la misma línea, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha acusado a la Generalitat de haber utilizado en las últimas semanas a los Mossos d'Esquadra "en favor del proceso independentista", lanzando acusaciones contra el Gobierno de España que han demostrado ser "falsas".

Sobre este mismo asunto, una serie de tuits del diputado aragonés del PP Eloy Suárez Lamata han despertado cierto revuelo, especialmente en el que se preguntaba si la condecoración que la Generalitat ha anunciado para los Mossos d'Esquadra es "por no hacer nada para impedir 16 muertes y 100 heridos".

Dos horas y media después de ese comentario, Suárez se disculpaba en la misma red social: "Pido disculpas por mis comentarios sobre los Mossos. No he estado afortunado. No hay más culpable en un atentado que los terroristas".