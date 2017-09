Sara Hernández: "No hay que tener miedo a utilizar la palabra nación"

Madrid, 2 sep (EFE).- La secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, que opta a revalidar su cargo en las primarias junto con otros cuatro aspirantes, reconoce que en el partido hay discrepancias sobre el modelo territorial, pero cree que "no hay que tener miedo a utilizar la palabra nación" en casos como Cataluña.

En una entrevista con la Agencia Efe, la líder de los socialistas madrileños ha dicho que si resulta nuevamente elegida secretaria general en las primarias del PSOE-M que tendrán lugar el 30 de septiembre, trabajará para "favorecer la discrepancia y el disenso, pero dentro de un proyecto y de un objetivo común".

Unas discrepancias que centra en temas relacionados con la articulación del modelo territorial en España, como la posibilidad de considerar Madrid como nación, algo que asegura que defienden otros compañeros socialistas en la Comunidad pero que ella descarta al no tener "un hecho diferenciador o distinto".

"Todos tenemos claro que nuestro Estado es un Estado plurinacional, puede haber diferentes naciones, que creo que no es el caso de Madrid", ha señalado.

En su caso, cree que podrían ser consideradas naciones aquellas regiones que tienen "un sentimiento de pertenencia a un territorio, una lengua, una historia muy concreta y unas leyes incluso propias" y cita el caso de Cataluña.

"No hay que tener miedo a utilizar la palabra nación porque nación es un sentimiento de pertenencia, de hecho diferenciador que hay que proteger y hay que fomentar, lo que no se puede hacer es mirar hacia otro lado, como está haciendo Mariano Rajoy, o una huida hacia adelante que no tiene ningún sentido, como está haciendo el Gobierno de la Generalitat", ha declarado.

Sara Hernández competirá con al menos otros cuatro aspirantes en las primarias del PSOE-M: el portavoz adjunto del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco; el diputado regional Juan Lobato y el socialista crítico Enrique del Olmo, líder de la plataforma Gana Madrid.

El último en sumarse ha sido el exdiputado Eusebio González Jabonero, afín al ex secretario general madrileño Tomás Gómez, pero la actual líder del partido no ve "división" dado el elevado número de precandidatos, sino una señal de que el partido en Madrid está "vivo".

"Me parece algo muy saludable que todos podamos aportar, pero no en un debate de nombres sino en un debate de verdaderas ideas", ha apuntado.

Considera que todavía están "a tiempo de trabajar conjuntamente" y, por eso, ofrece al resto de compañeros integrarse en su candidatura para "conseguir un proyecto realmente unido".

"Son más las cosas que nos unen que las que nos diferencian", sostiene.

Uno de sus futuros rivales, José Manuel Franco, coordinó la campaña de Pedro Sánchez en las primarias, pero Sara Hernández no da relevancia a este hecho.

"Pedro Sánchez no pertenece a nadie, es el secretario general del partido que nos pertenece a todos", ha dicho.

La líder de los socialistas madrileños en un principio fue cercana a Sánchez pero en las primarias del PSOE se inclinó por otro de los candidatos, el exlehendakari Patxi López.

Con todo, asegura que su relación con el actual secretario general no ha cambiado.

"Le debo toda la lealtad como secretario general y él tiene la misma relación conmigo, la misma relación normal que tiene con todos los secretarios generales", ha manifestado.

Sara Hernández considera que los dos años que lleva al frente de la Secretaría General del PSOE-M han sido "muy fructíferos en lo personal y en lo político" y quiere continuar en el cargo para "seguir fortaleciendo" el proyecto del partido en Madrid.

Entre las propuestas que plantea en su candidatura, que califica como la de la "regeneración", destaca la limitación de mandatos a un máximo de tres legislaturas y la necesidad de acreditar una experiencia laboral previa fuera de la política de al menos cuatro años antes de acceder a un cargo público.

"Así podemos nutrirnos de una manera más clara", defiende.