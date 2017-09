Rajoy avisa de que está en forma y llama al PP a ganar las próximas citas electorales

Alboraya (Valencia), 2 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy estar "en forma", como cree que lo está todo su partido, y ha llamado a los 'populares' a trabajar para ganar las próximas citas electorales, especialmente las municipales y autonómicas de 2019.

Al final de su intervención en la interparlamentaria del PP, Rajoy ha advertido también de la necesidad de que el PP gane los comicios con mayorías suficientes que eviten las "coaliciones de perdedores" que se han dado en comunidades como la valenciana, donde ha dado este discurso.

"Me encuentro en forma", ha dicho Rajoy provocando el aplauso de los asistentes a la interparlamentaria y en un claro mensaje implícito a Ciudadanos (Cs), que la semana que viene presenta su propuesta para la limitación de mandatos del presidente del Gobierno.

Además se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el conjunto de los populares está también preparado y a todos les ha dicho: "Tenemos que ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2019" y hacerlo con esa mayoría suficiente, ha insistido.

Tras apelar a la unidad del partido para lograrlo, Rajoy ha señalado que del mismo modo que los españoles recurren al PP cuando las cosas van mal, hay que convencerlos para que apoyen al partido ahora que las cosas van bien.

Además, hay que mostrarles, ha dicho, que en el PP se trabaja "para todos sin sectarismo ni exclusiones".

Mariano Rajoy ha hecho por otra parte un breve repaso a la recuperación económica para advertir de que hay que mantener la misma política para consolidar dicha recuperación y cumplir con la consolidación fiscal.

"No estamos para grandes alegrías, vamos mucho mejor pero hay que ser prudentes", ha explicado el presidente del Gobierno.

Y ha insistido además en que no se puede repetir "lo que hace años se hizo en España", para no volver a esa situación: "No juguemos al pan para hoy y el hambre para mañana porque ya sabemos como funciona esto", ha añadido.