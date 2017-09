PSC hará llamamiento a sus votantes y ciudadanía a que no vayan a votar a 1-O

Barcelona, 3 sep (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que si finalmente la Generalitat acaba convocando un referéndum sobre la independencia el próximo 1 de octubre, los socialistas catalanes harán un llamamiento a sus votantes y a la ciudadanía en general para que no acudan a votar en la consulta.

En declaraciones a Efe, el primer secretario socialista ha alertado además de que la Ley de Transitoriedad Jurídica que prevén aprobar Junts pel Sí (JxSí) y la CUP tiene, a su juicio, sólo dos objetivos: intentar demostrar al mundo independentista que "se va en serio", y "atemorizar" a los no independentistas para que acudan a votar 'no' y así aumentar la eventual cifra de participación.

Aunque Iceta ha considerado que un referéndum "vinculante, con garantías y legal" no se celebrará, en cualquier caso ha dejado claro que "en el momento en que haya la perspectiva de hacer un referéndum que es ilegal, diremos a la gente que no participe, naturalmente. Es de cajón".

"Si la Generalitat llega a convocar el referéndum ilegal, es obvio que diremos a nuestra gente y a los ciudadanos en general que no se ha de participar", ha afirmado.

Y es que Iceta ha denunciado que las fuerzas independentistas "pretenden presentar la creación de un nuevo estado como cosa fácil y sin grandes obstáculos" y, en este sentido, ha criticado la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República que JxSí y la CUP prevén aprobar en el Parlament en el pleno de esta semana.

"Es un delirio. Es delirante", ha recalcado en alusión a dicha ley, la principal de las llamadas "leyes de desconexión", prevista para, en caso de que ganara el 'sí' a la independencia, intentar crear un marco legal alternativo al español.

Iceta ha cargado con contundencia contra esa ley, tachándola de "bodrio" y con un contenido que "no se aguanta por ningún lado". "Es una cosa un poco loca -ha sugerido-. Se hace un referéndum para saber si la gente quiere o no la independencia, pero por si acaso se aprueba una ley para ir hacia la independencia".

Y ha ido más allá al alertar de que la ley "solo tiene dos objetivos: intentar demostrar al mundo independentista que se va en serio e intentar atemorizar a los que no quieren la independencia, para ver si votan 'no' en el referéndum que se quiere convocar. Se quiere dar verosimilitud a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza".

Como también ha ironizado sobre el debate abierto en el independentismo sobre si una hipotética Cataluña independiente debería tener ejército, después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, se mostrara favorable a esta posibilidad en caso de secesión y recibiera reproches desde la CUP y ERC.

"Además el Govern está dividido sobre la posibilidad de tener o no ejército en caso de independencia... apaga y vámonos. Es una demostración más de que todo este proceso no es serio", ha lamentado Iceta.

Y pese a criticar que el independentismo esté imponiendo debates propios de "aurora boreal", ha opinado que "es obvio que un país que quiere mantener su independencia necesita garantizar su seguridad y que, una de las partes de su seguridad, es el ejército". EFE