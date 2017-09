Villegas defiende aplicar el mecanismo "más idóneo" frente a los separatistas y pide al Gobierno que "no haya impunidad"

4/09/2017 - 11:08

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha dicho este lunes que le gustaría que el 1-O no ocurriera "nada" y que fuera un día de "normalidad", pero ha asegurado que si alguien se salta la ley, no debe haber "impunidad". Además, se ha referido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución sin rechazarlo pero matizando que deberá utilizarse el "más idóneo".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Villegas ha explicado en una entrevista en los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press que, a su juicio, los partidos democráticos no deben permitir que haya "ninguna fisura" y tendrían que defender "todos juntos" el Estado de derecho. Aun así, ha resaltado que en el ámbito del Congreso se va a "seguir avanzando".

Respecto al próximo 1 de octubre, cuando el Gobierno de Cataluña ha anunciado el referéndum de autodeterminación, el secretario general de Cs espera que "no haya ningún iluminado que se piense que está por encima de la ley y por encima de los tribunales" y que se aplique el Estado de derecho "como cualquier otro día".

En ese sentido, ha reconocido que "seguramente no es posible" que eso suceda, pero ha hecho hincapié en que el referéndum está "totalmente fuera de la legalidad" y no tiene "ninguna legitimidad, ni legal, ni política, ni social".

LIMITACIÓN DE MANDATOS

Por otro lado, preguntado por la ley de limitación de mandatos que su partido va a presentar hoy en el Congreso y que está incluida en el pacto de investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el dirigente 'naranja' le ha restado importancia alegando que "es una medida más dentro de ese paquete".

"No debería ser objeto de confrontación puesto que con el PP lo tenemos firmado, con el PSOE lo firmamos en su momento y parece que Podemos no está en contra", ha recalcado. Así, ha incidido sobre la necesidad de que el "proyecto común" se "modernice y regenere": "Es una norma de higiene que va a ir bien a la democracia, no solo al Gobierno central, sino también a los autonómicos", ha concluido.