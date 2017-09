Urkullu planteará sus "reflexiones" sobre el 'nuevo estatus', que "en este curso político" debe acordar sus "principios"

4/09/2017 - 11:43

Advierte de que Euskadi tiene "un desarrollo de autogobierno que abordar" sin estar "a la espera" de "situaciones" en los partidos

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, planteará sus "reflexiones" sobre el 'nuevo estatus' para Euskadi, cuyas "bases y principios" para un texto articulado deben acordarse en la Ponencia de Autogobierno "en este curso político". Además, ha advertido de que Euskadi tiene "un desarrollo de autogobierno que abordar" sin estar "a la espera" de "situaciones" en los partidos que puedan "condicionarlo".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el presidente vasco ha reiterado, preguntado si prevé realizar alguna propuesta en materia de 'nuevo estatus', que es "respetuoso" con la Ponencia de Autogobierno de la Cámara vasca, que está, según ha recordado, "esperando para que haga su aportación" Elkarrekin Podemos, como nueva formación en el Parlamento esta legislatura.

"Veo la gestión de los tiempos y, en su caso, creo que es necesario que el Parlamento, ese es el encargo que tiene, y los grupos parlamentarios planteen las bases y principios de lo que tiene que ser un encargo para un texto articulado", ha señalado.

El presidente del Ejecutivo vasco ha admitido que tiene sus "propias ideas y reflexiones de premisas que podrían ser", además de "lo que está contemplado en el programa de gobierno en los 14 puntos" y de "otros que puedan incorporarse para la elaboración de esas bases o principios".

En cuanto a su intención de plasmar esas reflexiones en una oferta, ha explicado que va a "ver cómo transcurre el trabajo de la ponencia parlamentaria y cuál es el encargo al que procede". En todo caso, ha apuntado que él también "manifestará cuáles son las vías por las que tenemos que profundizar en el desarrollo de autogobierno, su actualización y su mejora, siempre mirando el beneficio para los vascos".

Tras recordar que se está asistiendo a "las situaciones que se dan en los partidos políticos, de elecciones internas o de divisiones o de ceses o de reflexiones que tienen que abordar", ha indicado que, "si eso condiciona la Ponencia parlamentaria, como lehendakari debe "decir a la sociedad vasca que tenemos un desarrollo de autogobierno que abordar sin estar a la espera de las situaciones que afecten a los partidos políticos".

Preguntado si será un texto articulado, ha afirmado que, "de momento", está "en la reflexión sobre lo que puedan ser las premisas" y ha añadido que lo tiene que "compartir con los dos partidos socios de gobierno". En cualquier caso, ha afirmado que "tiene que ser en este curso político" porque, además, "ése es el encargo que tiene la Ponencia parlamentaria", que a partir de este mes "tiene que gestionar los tiempos ya en orden a lo que son sus bases y principios".

Respecto a si teme que le acusen de sumarse a ola catalana, ha afirmado que es "nacionalista" y cree "realmente en el derecho de libre determinación de manera pactada, legal, consensuada", con la "referencia" del modelo de Escocia y la ley de claridad de Quebec. "He abogado por un proceso de construcción de abajo arriba, donde la Comunidad AUtónoma de Euskadi puede ser referente desde un modelo conferederal, respetando lo que son los derechos históricos (...) y atendiendo a una vocación política e institucional"

"Ese es mi modelo. Hasta el momento no veo que se corresponda ni en su singularidad, ni en su realidad, ni en su tradición, con lo que puedan ser otros modelos existentes en el estado español", ha afirmado.

Preguntado si su fórmula podría servir para Cataluña, ha afirmado que cree que sí, "sin ánimo de entrar en disquisiciones sobre lo que los catalanes decidan". En este sentido, ha recordado que "hemos tenido relación entre formaciones políticas en el pasado en el que hemos abordado la reflexión sobre el modelo de estado --con CiU y el Bloque Nacionalista Galego-- y cree que "ahí hay unas bases de lo que puede ser un modelo de Estado en que los partidos nacionalistas representantes con un peso importante en el ámbito institucional propio en la vocación de un estado diferente" para las tres nacionalidades históricas".

TRANSFERENCIAS

Preguntado si habrá apoyo presupuestario en caso de que no se acuerden las transferencias de prisiones y seguridad social, ha insistido en que la negociación presupuestaria es "una cuestión que corresponde a los partidos políticos".

En cualquier caso, ha recordado que "hay un compromiso entre PNV y PSE, sustanciado en un compromiso de acuerdo de Gobierno, de la defensa del Estatuto de autonomía de Gernika, manteniendo la reivindicación de las materias y funciones pendientes de ser transferidas". "Todo esto lo presentaremos en un informe comprometido ante el Parlamento vasco este mismo mes de septiembre y espero que sirva también de herramienta de trabajo en las conversaciones o negociaciones con el Gobierno español", ha añadido.

El lehendakari ha recordado que, entre esas competencias pendientes de ser transferidas, se han "fijado" las de centros penitenciarios y régimen económico de la Seguridad Social como "prioritarias". "Es cumplimiento del Estatatuto de Gernika, de una ley orgánica", ha subrayado Urkullu, que ha incidido en que "es lo que planteamos como Gobierno de coalición PNV y PSE en orden a la defensa del Estatuto de Gernika y su cumplimiento".

El presidente vasco ha asegurado en que confía en que se produzcan esas transferencias ya que, "si el PP es tan firme en su planteamiento siempre de cumplimiento de la ley, es cumplimiento de la ley el Estatuto de autonomía de Gernika, una ley orgánica".

"Y, además, confío en que no sea un juego de 'no me pidas lo que no te puedo dar', cuando está contemplado en el propio Estatuto de Gernika, cuando hay otras comunidades autónomas, como Cataluña, que cuenta con la gestión de centros penitenciarios, donde podríamos hacer un ejercicio de política penitenciaria, no aquella que se vincule no solamente con la ley general penitenciaria, sino con un propósito de resocialización de las personas que cumplen penas en los centros penitenciarios en la Comunidad Autónoma Vasca", ha reiterado.

Por otra parte, ha aclarado que se aborda también la transferencia de la competencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, "tal y como está contemplada en el Estatuto de autonomía, y no como dicen representantes políticos e institucionales a conveniencia de lo que no dice el Estatuto de Gernika".

En caso de que el Gobierno no lo acepte, ha indicado que se tendrá que "plantear, al hilo de lo que pueda ser el desarrollo de la ponencia parlamentaria, ver cuál es el compromiso de un partido que tiene una responsabilidad de Gobierno de no cumplir la ley".