El PP no ve "recomendable" que Carmena asuma Cultura de forma permanente

Madrid, 4 sep (EFE).- El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado hoy que no ve "recomendable" que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asuma de manera permanente el áreas municipal de Cultura y Deportes al no ser la "mejor" solución sino "la menos mala".

"Es la menos mala de las opciones que tiene Carmena encima de la mesa porque no se fía", ha asegurado hoy el concejal 'popular' en referencia a una publicación de El País donde se asegura que la regidora madrileña asumirá hasta el final de su mandato esta tarea como ha hecho desde la destitución de Celia Mayer al frente del área en el pasado mes de marzo.

Un portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha dicho a Efe que por el momento "no hay ninguna decisión tomada" sobre el área de Cultura y que cuando la alcaldesa fije una posición sobre su sustitución la comunicará de forma oficial. Por el momento, ha indicado ese portavoz, se sigue trabajando en los objetivos de reorganizar el área.

A juicio del PP Carmena no puede ser al tiempo alcaldesa y concejala de Cultura, y como muestra señala que no haya habido cine de verano en el centro cultural de Conde Duque o la no apertura del Planetario y el templo de Debod.

Los 'populares' atribuyen a la falta de confianza de Carmena en sus ediles la decisión que según El País habría tomado la regidora y se preguntan si "cada vez que le falle un concejal en un área de Gobierno va a ser ella la que asuma las consecuencias".

El PP ha criticado que, tras la experiencia con Celia Mayer, Carmena no vea a ninguno de sus concejales "capacitado" para asumir la responsabilidad en Cultura, según asegura el grupo, que pedirá explicaciones respecto a esta competencia en el próximo Pleno municipal.

La situación no es "comparable" a la que se vive el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, donde la Cultura no tiene una Consejería propia sino que depende de la Oficina de Promoción Cultural que dirige Jaime de los Santos, adscrita a Presidencia.

"No es lo mismo que ser concejala de Cultura como es Manuela Carmena, que asume directamente las labores ejecutivas y de gestión", ha asegurado Martínez-Almeida a preguntas de la prensa.

Hasta la fecha, la alcaldesa Manuela Carmena ha asegurado que el plazo para nombrar a un nuevo concejal estaba condicionado por la circunstancia de haber hecho las reformas necesarias, tanto en el área como en la empresa municipal Madrid Destino.

La alcaldesa de Madrid dijo en marzo, cuando destituyó a Celia Mayer que le harían falta tres meses para reorganizar el área, aunque en un desayuno informativo a mediados de junio dejó entrever que no habría "una sustitución absoluta" sino que el cambio consistiría en "compartir" el área.

Según dijo entonces, no había "fecha" para ese cambio sino el objetivo de haber impulsado los cambios necesarios tanto en el área como en la macroempresa municipal Madrid Destino.