El PP augura un "otoño negro" en atascos y critica la movilidad de Ahora Madrid

Madrid, 4 sep (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha augurado hoy en rueda de prensa un otoño "negro" por los atascos a causa de las obras que vive la capital en septiembre y de las que el PP culpa a la "mala gestión" de Ahora Madrid.

El PP ha acusado al Gobierno de Manuela Carmena de estar "ausente" durante el mes de agosto y ha asegurado que también lo estará en otoño, ya que según los 'populares' estarán "enfrascados en sus guerras internas", en la sucesión de la alcaldesa Manuela Carmena y en un debate de "personas" y no de "proyectos".

Martínez-Almeida ha criticado además el modelo de movilidad -con peatonalizaciones y zonas de menor velocidad- de Ahora Madrid, al que acusa de generar un debate "puramente ideológico y electoralista".

"El debate esta en la movilidad en la ciudad y si se va a garantizar (...) hay gente que no puede ir en bici, hay gente que no puede ir andando", ha afirmado hoy en rueda de prensa.

El Gobierno municipal no ha construido aparcamientos disuasorios, no ha aumentado la frecuencia de paso de los autobuses municipales y no negocia con el Consorcio Regional de Transportes, ha criticado el concejal.

En todo ello influyen los "datos fantasma de ejecución presupuestaria", que según el PP "no se sostienen y no se corresponden con la realidad".

Martínez-Almeida se ha preguntando hasta cuándo va a permitir el PSOE -socio de investidura de Ahora Madrid- este "desgobierno" y ha pedido que los socialistas hagan valer el acuerdo firmado en febrero sobre ejecución presupuestaria con el que condicionaron la aprobación de los presupuestos municipales.

El portavoz del PP, que ha vuelto a pedir la reversión total de la peatonalización de Galileo, ha asegurado que la postura de su grupo respecto a la movilidad es "coherente": alternativas sostenibles frente a "vaivenes".

Pese a que la defienden desde el día siguiente de las elecciones locales de 2015, ello no se debe a un "cálculo electoral", ha defendido Martínez-Almeida a preguntas de la prensa, sino a política y a conseguir alternativas sostenibles para la movilidad de los madrileños.

"Lo que hay que hacer es incentivar, no restringir", ha defendido.

"Las cosas no suceden por arte de magia ni por deseo, suceden porque se ponen los medios para que la flota de taxis se pueda renovar", ha dicho sobre el anuncio de que, desde 2018, los nuevos taxis no podrán ser contaminantes.