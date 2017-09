Carmona no intentará liderar del PSOE-M

Madrid, 5 sep (EFE).- El concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona ha anunciado que no se presentará al proceso de primarias del PSOE-M, que arranca formalmente hoy con el registro de las precandidaturas,

En un comunicado, Carmona ha asegurado que no va participar en una "carrera de candidatos", que no "debe ser un concurso", y que no quiere "dividir el partido".

"Es tiempo de perder el presente para ganar el futuro", ha agregado el edil socialista, que apoyó a la presidenta andaluza, Susana Díaz, en las primarias del PSOE.

Hasta el momento, seis militantes del PSOE-M ha anunciado que intentarán liderar la formación: la actual secretaria general y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández; el portavoz adjunto del partido en la Asamblea, José Manuel Franco; el alcalde de Soto del Real y diputado regional, Juan Lobato; el exdiputado regional Eusebio González Jabonero; el socialista crítico Enrique del Olmo, y el edil de Valdaracete Manuel Lucas Campeño.

En ese sentido, Carmona ha afirmado que no quiere participar en el "guirigay de candidatos".

El concejal del Ayuntamiento de Madrid, que fue portavoz del PSOE en el consistorio hasta que fue destituido por Sara Hernández en agosto de 2015, ha sostenido que a él le respalda "un 30 %" de la militancia del partido en la región.

"Somos determinantes para sumar, no para restar, para ganar a la derecha, no para dividirnos", ha añadido Carmona, quien ha avanzado que tanto él como quienes le apoyan se pondrán a disposición de quien sea elegido líder del PSOE-M.

"Somos muchos los compañeros que hemos hecho la reflexión de que somos más útiles trabajando juntos que enfrentándonos entre nosotros mismos", ha apostillado.