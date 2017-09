Narbona cree que la respuesta de Rajoy a la modernización del Estado autonómico "está a la altura del desafío"

5/09/2017 - 9:19

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se ha mostrado "gratamente sorprendida" por la respuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la propuesta del secretario general socialista, Pedro Sánchez, de abordar la modernización del Estado autonómico y ha reconocido que "está a la altura" del desafío independentista.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Además de la ley, hace falta diálogo", ha reiterado la presidenta socialista en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, en las que ha celebrado "el primer paso" que dieron ayer el PSOE y el Gobierno hacia la búsqueda de una solución al conflicto separatista existente en Cataluña. "Hasta el camino más largo empieza con un pequeño primer paso", ha aseverado calificando nuevamente como "muy positiva" la primera respuesta de Rajoy, quien se ha mostrado abierto a crear la comisión propuesta por Sánchez.

Asimismo, Narbona ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas políticas para que apoyen esta comisión "para garantizar la unión de todos los pueblos de España". "Nosotros queremos contar con todos aquellos que tengan una voluntad de diálogo y que no tengan posiciones intransigentes", ha asegurado.

"LLEGAR A LA INMENSA MAYORÍA DE CATALANES"

Tal y como ha detallado, la comisión que pretenden crear "no trata de convencer a los independentistas que no quieren ser convencidos", sino "llegar a una inmensa mayoría de catalanes que quizá siente que ha habido agravios estos últimos años, pero que no son personas que tengan como objetivo claro la separación del resto de España".

Sobre la agenda marcada por el Gobierno catalán, ha dicho que es "un auténtico disparate" y que desde su partido le piden a Rajoy que haga aquello que ha anunciado: "Aplicar la ley con mesura".

En este sentido, ha querido dejar "clarísimo" que el PSOE apoya el Estado de Derecho, algo que según ella no hace el Ejecutivo autonómico, que "ayer mismo hizo el anuncio de la creación de una agencia tributaria catalana que, evidentemente, es ilegal".