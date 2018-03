El PP reclama en el Senado la foto original del atentado en Afganistán por una presunta "manipulación"

"... hay unas manchas que podrían corresponder a tres siluetas humanas -según señalan en ABC- y que presuntamente corresponderían con los dos hombres situados en la parte superior de la imagen."



Sombras, no sombras... No me entero de nada. Veo que ustedes sí, que suerte.



De todas maneras, en algo estamos de acuerdo: un afgano se ha volado al paso de un convoy español, matando a dos soldados.



Bien, pues a partir de allí, señores políticos, no se rian de nosotros, unos, no manipulen la imagen de manera tan cutre, los otros, no le den tanta importancia a una chapuza ajena.



¡ Y dediquense ya de una vez a cosas importantes, pandilla de inútiles !