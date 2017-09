Iceta pide a los ciudadanos que no participen en el referéndum del 1-O porque equivaldría a "banalizar" la democracia

5/09/2017 - 11:43

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que no participará en el referéndum independentista del próximo 1 de octubre y le ha pedido a los catalanes que sigan su ejemplo porque, a su juicio, tomar parte en la votación sería "lo peor que le puede pasar a la democracia", es decir, "que se banalicen sus procedimientos" y "se tomen simulacros por realidades".

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha tachado de "un poco chusco" el comportamiento de Podemos al decir que va a participar, pero no qué va a votar. "Si un partido no sabe si a Cataluña le conviene o no separarse de España, es que no sabe mucho", ha incidido.

Asimismo, se ha referido al informe jurídico que ha solicitado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para determinar si sería legal ceder el Ayuntamiento de la ciudad condal para la celebración del referéndum y ha asegurado que "lo mejor para disipar cualquier duda es precisamente pedir un informe al secretario municipal", quien según él "no hará uno diciendo que no importa lo que haga el Tribunal Constitucional".

Eso sí, Iceta mantiene que Colau irá a votar el 1-O, actitud que no comparte, porque "los comunes forman parte de un movimiento político en el que, a la que ven una pancarta, sin leerla, se ponen detrás".

"NO ENTIENDO CÓMO CATALUÑA NO ES INDEPENDIENTE"

Por otro lado, Iceta ha dudado de la credibilidad del Gobierno catalán al afirmar irónicamente que no entiende "cómo Cataluña no es independiente porque ya han pasado 18 meses de la elección del presidente Puigdemont" --el mandatario catalán garantizó que Cataluña sería un país independiente cuando llegó a la Presidencia del Ejecutivo autonómico--. "Se prometen unas cosas... Es como si digo que la semana que viene conduciré yo el programa de Onda Cero", ha ironizado.

Iceta ha pedido que no se identifique el hecho de que haya urnas, "Cataluña es grande y puede haber gente que organice un simulacro de votación", con la celebración de un referéndum con todas las garantías. "Ni el 1 de octubre va a haber un referéndum ni el día 2, república catalana", ha sentenciado.

En este sentido, ha expresado que para los secesionistas "en el mejor de los casos (el 1-O) será algo parecido a lo que pasó el 9 de noviembre de 2014", y ha recordado que al día siguiente todo seguía "igual", pero con unos procedimientos judiciales abiertos contra las personas impulsoras de la consulta.