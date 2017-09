La coalición árabe es responsable del 60 % de las muertes de civiles en Yemen

Ginebra, 5 sep (EFE).- Más del 60 % de los civiles que han muerto a causa del conflicto en el Yemen perecieron en los bombardeos de la coalición de países árabes liderada por Arabia Saudí, según un informe de las Naciones Unidas presentado hoy.

Los datos recabados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indican que desde marzo de 2015 -cuando comenzó la ofensiva de países árabes en el Yemen- hasta el pasado 30 de agosto, 5.144 civiles han fallecido, 3.233 de ellos a causa de los bombardeos de la coalición.

La oficina de la ONU denuncia en el informe que los ataques de la coalición contra mercados, hospitales, escuelas, áreas residenciales, funerales y hasta pequeñas embarcaciones han sido "generalizados".

Además, el conflicto ha dejado heridos al menos a 8.749 civiles, según las "cifras conservadoras" que maneja el Alto Comisionado, que tiene una metodología muy restrictiva con un alto grado de verificación.

Otro dato alarmante es que, del total de víctimas civiles, 1.184 de los fallecidos eran niños, así como 1.592 de los heridos.

La guerra civil en el Yemen enfrenta al movimiento rebelde chií de los hutíes -apoyados por Irán y por personas leales al expresidente Abdulá Saleh- que controlan la capital y varios de los mayores centros poblados, con las fuerzas del exiliado presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, en defensa de quien Arabia Saudí entró en este conflicto al frente de la coalición militar árabe suní.

Los hutíes se levantaron en armas en septiembre de 2014 y fueron conquistando terreno hasta que la coalición se involucró en marzo del 2015, convirtiendo la revuelta en un sangriento conflicto.

En el informe, la ONU acusa a todas las partes de graves abusos de los derechos humanos y recrimina especialmente a los hutíes el reclutamiento forzoso de niños.

Según el recuento de los investigadores del Alto Comisionado, el 67 % de los 1.702 casos de niños reclutados -de hasta diez años de edad- fueron forzados por los rebeldes chíies.

Mohammad Ali Alnsour, jefe de la sección de Medio Oriente del Alto Comisionado, dijo en rueda de prensa que los funcionarios sobre el terreno no han podido hacer más que registrar estos abusos dado el alto nivel de militarización de los menores.

Asimismo, se han reportado abusos sexuales cometidos "por todas las partes en conflicto", con víctimas especialmente entre los desplazados internos, según Alnsour.

El experto manifestó que se tienen indicios de que todas las partes han cometido "crímenes de guerra", pero recordó que corresponde a una autoridad judicial y no al Alto Comisionado determinar este extremo.

El comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió hoy por tercera vez al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que forme una comisión de investigación internacional independiente que recabe información sobre las atrocidades cometidas en el Yemen, acabe con la impunidad y genere la asunción de responsabilidades.

Alnsour explicó que la entidad debe seguir abogando por que los graves crímenes cometidos sean juzgados y justificó que se siga pidiendo una investigación internacional a pesar del poco eco que hasta la fecha ha tenido esa demanda.

"Yo me pregunto por qué los miembros del Consejo no asumen sus responsabilidades y establecen una comisión. Me pregunto por qué apoyan la asunción de responsabilidades en algunos países y no lo hacen con el Yemen", agregó.

El conflicto ha sumido al Yemen en una situación desesperada con 18,8 millones de personas, de los 27,4 millones que tiene el país, necesitadas de asistencia humanitaria para sobrevivir y 7,3 millones al borde de la inanición.

Con 15 millones de yemeníes sin acceso al agua potable y con un pésimo saneamiento, ha surgido una epidemia de cólera que ya ha afectado a 500.000 personas y que ha matado a casi dos millares.

"Por esta situación de desastre generalizado y porque lamentablemente no va a lograrse una solución política al conflicto a corto plazo es que decimos que el Yemen es la crisis humanitaria más grave que afronta ahora el mundo", destacó Alnsour.