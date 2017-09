PSOE y Podemos piden responsabilidades al alcalde de Almendralejo y el PP defiende la presunción de inocencia

5/09/2017 - 15:09

El PSOE y Podemos han reclamado al alcalde de Almendralejo, José García Lobato, y al PP regional, responsabilidades ante las últimas informaciones aparecidas respecto a la trama pública, mientras que mientras que el PP ha defendido la presunción de inocencia del regidor almendralejense.

MÉRIDA, 5 (EUROPA PRESS)

De esta forma se han pronunciado los portavoces de los tres grupos parlamentarios, a preguntas de los periodistas este martes en rueda de prensa en Mérida, ante la información publicada por 'El País' acerca de que un informe de la Guardia Civil atribuye cuatro delitos al alcalde de Almendralejo, José García Lobato, en el marco del caso Púnica.

Ante esta información, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha aseverado que este informe "viene a corroborar lo que el PSOE de Almendralejo denunció en el verano de 2014", y ha considerado que García Lobato y el PP de Almendralejo "están metidos en la Púnica, desde la P hasta la A, y ya no pueden seguir mirando para otro lado".

Valentín García ha aseverado que el PSOE "respeta la presunción de inocencia", pero ha añadido que "la cascada de pruebas evidentes, los dos informes de la UCO sobre la actuación del alcalde de Almendralejo", dejan a su juicio "bien a las claras que funcionaban exactamente igual que todos los alcaldes del PP imputados en la Púnica", con "el mismo modus operandi".

Según ha señalado, los dos informes de la UCO "dejan bien a las claras lo que ha pasado, o lo que se intentó que pasara, en la privatización del servicio de alumbrado en el Ayuntamiento de Almendralejo", por lo que ha reclamado al alcalde que presente "los correos electrónicos que se intercambió para proceder a dar a dedo a esta empresa el servicio de alumbrado" de esta localidad pacense.

Además, el portavoz parlamentario socialista ha considerado que el PP de Extremadura y su presidente, José Antonio Monago, "tienen la máxima responsabilidad de aclarar y pedir responsabilidades políticas a su compañero, el alcalde de Almendralejo".

EL PP DEFIENDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha mostrado su "profundo respeto" a las actuaciones judiciales, y ha defendido que la "presunción de inocencia es un derecho constitucional".

Teniente ha aseverado que la presunción de inocencia "no es un derecho elástico que se aplica a unos y a otros no, en función del color político", tras los que ha lamentado que "algunos lo aplican a unos, y a otros, cuando ha habido condena, no ha habido manifestaciones tan contundentes", tras lo que ha mencionado la condena en el caso Feval.

"No se puede aplicar a uno y negar a otro" la presunción de inocencia, ha reafirmado Teniente, quien ha insistido en el "respeto a las decisiones judiciales y presunción de inocencia".

PODEMOS

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Álvaro Jaén, ha aseverado que el PP es "una trama de corrupción estructurada, para cometer sistemáticamente delitos contra la hacienda pública, eso no se le escapa a nadie", por lo que ha destacado la necesidad de que el PP "esté fuera de juego por completo, porque son incapaces de gestionar el dinero público con un mínimo ni de coherencia ni de ética", ha dicho.

Para Jaén, el PP "sencillamente tiene como único principio rector el intentar parasitar las instituciones, y todo el dinero público posible, gestionarlo a sus amiguetes", una política que "está en el epicentro de los problemas económicos" del país, como es la corrupción que, según ha dicho, "no es un problema ético, sino un problema económico".

Ante esta situación, el portavoz parlamentario de Podemos ha asegurado no entender "cómo el PSOE sigue siendo proclive a tender la mano a gobernar en materia económica, a presupuestar con el PP", algo que no le "entra en la cabeza".

Así, y respecto a las medidas a tomar sobre este asunto, Álvaro Jaén ha señalado que ahora "la Guardia Civil está haciendo su trabajo, que es investigar", y ha añadido que el "papel" de Podemos es "esperar a que el PSOE entienda que el PP es un problema para Extremadura y para la democracia, y que tienen que estar lo más alejados posibles de la toma de decisiones", ya que "no saben gestionar el dinero público".

Por todo ello, ha confiado Álvaro Jaén en que "a ver si esta vez sirve para que Vara y su equipo de gobierno lo entienda, lo asuma y no vuelva a dejarse engañar otra vez por las buenas palabras" del PP, ha concluido.