Bermejo conmina a De Juana a comparecer para evitar "que alguien piense que hay una persecución"

12/11/2008 - 18:01

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, conminó hoy al ex preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos, a comparecer ante la Audiencia Nacional para evitar "que alguien piense que hay una persecución contra nadie".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Bermejo explicó en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press que la orden de busca y captura dictada ayer por el juez Eloy Velasco contra el etarra responde a la aplicación de la ley. "Ocurre lo que la ley dice: que cuando alguien no comparece se le pone en búsqueda y captura", aclaró.

"Sería muy deseable que compareciera y que se evitara otro episodio más que puede dar lugar a que alguien piense que hay una persecución contra nadie. Se trata de una actuación judicial muy normal y sería bueno que esta persona compareciera ante el llamamiento judicial", agregó.

Bermejo indicó que el acto de prestar declaración "no prejuzga nada" y que una vez se produzca el interrogatorio "los jueces" tendrán que resolver sobre si ha cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo y es autor de la carta leída en su homenaje en la que se ensalza al miembro de ETA, Domingo Iturbe Abasolo, 'Txomin'.

"Simplemente, tiene que venir a declarar sobre algo tan importante como si es él o no el autor de algo que pudiera ser delictivo. Yo no entraré ni saldré a cerca de si lo es o no", agregó.

El ministro abordó también el caso Mari Luz e indicó, en referencia al juez Rafael Tirado, que "Dios no puede evitar que ocurran cosas, cuando alguien no trabaja o cuando no lo hace bien". Agregó que este tipo de situaciones "sólo pasan excepcionalmente" porque sólo "algunos (...) incumplen sus obligaciones del modo en el que algunos lo han hecho".

"La mayoría no hace eso, sino que tiene orden, prioriza y, aunque no tenga medios electrónicos, tiene sus cuadernos. Toda la vida los buenos jueces han llevado el control de los presos, de los que tienen que salir en libertad... En definitiva, priorizan el control de su trabajo", apostilló.

En cuanto a la detención esta mañana de dos terroristas de ETA, el titular de Justicia alabó "el nivel de colaboración" con las autoridades francesas e indicó que la operación "es una prueba más del buen hacer que se está produciendo en ese ámbito, con una colaboración estrecha de los países que saben muy bien quién es el enemigo común". "Los terroristas deben de saber que no hay lugar donde esconderse y que el final de ese camino es la cárcel", dijo.

Abundando en esta colaboración con Francia y más concretamente sobre el papel del país vecino en la participación de España en la cumbre mundial de Washington, Fernández Bermejo subrayó que "no debe de sorprender". "Hay buena sintonía entre los presidentes", explicó y añadió que Nicolas Sarkozy "es un hombre muy listo y ha captado perfectamente que el presidente Zapatero tiene muchas cosas que decir".