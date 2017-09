El Govern dice que convocar un referéndum "no es delito" e invoca la legislación de la UE

Barcelona, 5 sep (EFE).- El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha asegurado hoy que convocar un referéndum "no es delito" según las propias leyes españolas y ha advertido de que cualquier actuación del Estado contra la consulta del 1-O "atentaría" contra la legislación de la Unión Europea.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha garantizado que la Fiscalía actuará de manera "serena", pero "tan firme y enérgica" como se requiera, "frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley", ya que ante ellos "no caben vacilaciones de clase alguna".

En rueda de prensa en la Generalitat tras la reunión del ejecutivo catalán, Turull ha instado a Maza a "leerse las leyes" y "actualizar sus datos, porque convocar un referéndum no es delito".

Turull ha esgrimido así, por ejemplo, que la Ley 2/2005 "despenaliza de forma clara la convocatoria del referéndum", al considerar que "no es conducta con suficiente entidad para merecer castigo penal". "Nos hablan de persecución de un delito que no existe", ha apuntado.

Como también ha aludido a la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2011 que, según el conseller, "declaró nulo el intento del PP de modificar el Código Penal y penar la convocatoria de referéndums".

Y ha ido más allá al advertir de que "cualquier actuación del fiscal general en esta línea o de cualquier institución del Estado que persiga una cosa que no es delito, atentaría directamente contra el artículo 49 de la Carta Fundamental de Derechos de la UE, según la cual no se puede perseguir a nadie por hecho que no es constitutivo de delito en el ámbito en el que actúa".

Turull ha lanzado por ello un aviso a la Fiscalía, al poner sobre la mesa que podría ser ésta la que incurriera en un delito si "se desvía a consciencia de cosas que no debería perseguir".

En línea con lo anterior, el conseller también ha criticado las palabras del ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien recordó el deber de los contribuyentes de liquidar los impuestos ante la administración competente y advirtió de que hacerlo indebidamente ante la Agencia Tributaria Catalana puede implicar sanciones e incluso ser constitutivo de un delito penal.

"¿Y por qué no lo ha hecho hasta ahora?", ha sugerido Turull, que ha recordado que ya "hay empresas que ya hacen el pago a la Agencia Tributaria de Cataluña, que traslada esos pagos a Hacienda. Montoro sabe que el derecho administrativo lo permite perfectamente".

Pero ha lamentado que "la obsesión" de que "la respuesta ante cualquier avance que se propone desde Cataluña y sus instituciones legítimas es el Código Penal", aunque ha ironizado: "Si al final se proclama un estado (catalán), lo que diga Montoro tendrá la misma incidencia que cualquier ministro de cualquier país tercero. Muy amigo, muy querido, pero habrá la normativa catalana".

Turull ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos del resto de España y les ha pedido que entiendan que la actitud de la Generalitat "les beneficia", porque el Govern "no cederá ante actitudes predemocráticas y preconstitucionales del Estado".

"Igual que nos lo hacen a nosotros -ha dicho-, se lo pueden hacer a ellos. El hecho de intimidar e intentar cargarse la inviolabilidad de los diputados, en esto no cederemos. Es la mejor inversión si alguna vez hay otro parlamento que cometa el delito de hacer algo que no le gusta al PP".

Y tras confirmar nuevamente que el ejecutivo catalán en pleno firmará el decreto de convocatoria del referéndum, algo que "será un honor", ha acusado al Estado de "perseguir por una ideología política y amenazar con sanciones a cosas que no son delito".

Por último, sobre el llamamiento de PSOE y PSC a la no participación en el referéndum del 1-O, ha considerado que "todo el mundo es libre en democracia", pero ha lamentado que dichas formaciones "vienen de una tradición vivida en la clandestinidad y de defensa de valores democráticos", por lo que "algunos (socialistas) que ya no están se pondrían las manos en la cabeza" al ver la actitud de su partido, ha aseverado.