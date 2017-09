El PDeCAT augura que ERC se sumará a la comisión de Sánchez si los independentistas siguen en el Congreso tras el 1-O

5/09/2017 - 15:48

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha augurado este martes que Esquerra Republicana (ERC) se sumará a la comisión parlamentaria sobre la modernización del Estado autonómico que plantea Pedro Sánchez si los independentistas catalanes continúan en el Congreso tras el referéndum del próximo 1 de octubre.

En los pasillos del Congreso, Campuzano ha subrayado que su partido formará parte de esa comisión, una vez que se constituya, a pesar de creer que, como ya avanzó este lunes, ese órgano llega "muy tarde" y "mal".

"Ese órgano pretende una reflexión global sobre el modelo del Estado de las Autonomías, cuando la cuestión a resolver en estos momentos es Cataluña", ha criticado el independentista catalán, quien ha recordado que hace meses su predecesor en el cargo, Francesc Homs, presentó una iniciativa similar en el Congreso que fue rechazada por el PP, el PSOE y Ciudadanos.

NO RENUNCIAR A PARTICIPAR EN NINGÚN ESPACIO DE DIÁLOGO

En todo caso, ha defendido que el PDeCAT considera que cualquier espacio político es bueno para defender sus ideas. "Mientras participemos de las instituciones del Estado, vamos a estar presentes --ha dicho--. No vamos a renunciar a participar en ningún espacio donde podamos defender la expresión catalana de sentirse nación, de querer ejercer su derecho a decidir y de aspirar al autogobierno".

En este punto, el diputado no ha aclarado hasta cuándo piensan estar los diputados del PDeCAT en el Congreso. "Ni un minuto más del necesario ni un minuto menos del imprescindible. Lo decidiremos en su momento", ha respondido cuando se le ha preguntado a este respecto.

Sobre las razones por las que ERC ha renunciado de entrada a estar en esa comisión territorial, Campuzano se ha mostrado convencido de que si los independentistas catalanes continúan en la Cámara Baja en los próximos meses, ERC estará en ese órgano. "Si estamos en otra fase del proceso catalán, no estaremos ni unos ni otros", ha apostillado.

CENSURA LA RESPUESTA JUDICIAL A LA CUESTIÓN CATALANA

El diputado del PDeCAT ha aprovechado para censurar la intervención del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por haber garantizado una "firme y enérgica" contra el secesionismo, unas palabras que, a juicio de Campuzano, constatan "el fracaso de la política española".

"Si frente a la celebración del 1 de octubre la respuesta principal vuelve a ser tan solo la utilización del Código Penal y la represión judicial, es que no han entendido nada y que no conocen la historia, que demuestra que los problemas políticos sólo se pueden resolver a través de la política, no a través de la acción de los jueces", ha explicado.

Según ha abundado, residenciar la respuesta a la acción catalana en la acción de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional expresa la "incapacidad" del Gobierno de Mariano Rajoy y del conjunto de partidos nacionales de hacer frente "al reto político más importante que tiene planteado España desde la muerte de Franco".