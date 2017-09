La Mesa del Congreso tumba que Soria comparezca para explicar las supuestas "presiones" de Montoro

La Mesa del Congreso ha tumbado este martes la petición de En Comú Podem y Esquerra Republicana para que el exministro de Industria José Manuel Soria comparezca en el Congreso para explicar las supuestas "presiones" a las que, según denunció el pasado mes de julio, le sometió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en beneficio de la empresa Abengoa, cuando ésta era cliente de Equipo Económico, la consultora que en su día montó Montoro y que luego dejó en manos de su hermano Ricardo.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Tras conocerse las confesiones de Soria, los independentistas y la confluencia catalana de Podemos solicitaron la comparecencia de Soria y, además, En Comú pidió que también hiciera lo propio el exsecretario de Estado de Energía Fernando Martí.

Pero este martes, en la que ha sido su primera reunión tras el paréntesis estival, la Mesa del Congreso, con el voto en contra de Unidos Podemos ha rechazado citar a Soria, alegando que la Cámara no puede pedir cuentas a un exministro porque se trata de una persona que ya no está en el cargo y por tanto no puede ser controlada por el Congreso.

En Comú pretendía que Soria y Martín explicasen en sede parlamentaria no sólo la actuación de Abengoa, sino también qué otras empresas eléctricas habrían presionado al exministro, quien dejó el Gobierno en 2016 tras salir su nombre en los denominados 'papeles de Panamá'.

Según las memorias del exministro adelantadas por el diario 'El Mundo', en verano de 2012 Martí informó a Soria de que en el Ministerio de Industria habían recibido un correo electrónico procedente del Gabinete del ministro Hacienda. Ese texto, con membrete de Abengoa, contenía una propuesta favorable a la empresa energética andaluza especializada en renovables.

Soria había pedido a Montoro que le hiciera propuestas para su reforma sobre renovables porque le paraba todas las que elaboraban en su departamento y que recortaban las subvenciones a este tipo de energías, y siempre según el exministro, éstas le llegaron con el membrete de una de las empresas del sector.