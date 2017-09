El Govern asegura que el "miedo" no frenará un 1-O que no considera "delito"

Barcelona, 5 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado hoy que la estrategia del "miedo" por parte del Estado no frenará el referéndum de independencia anunciado para el 1 de octubre, ya que este tipo de convocatoria "no es delito".

El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre a once exaltos cargos del Govern, entre ellos el expresidente catalán Artur Mas, para que abonen una fianza de en torno a 5 millones por los gastos realizados durante la consulta del 9N.

En una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, tras una reunión de urgencia en la que también estaba Mas, Puigdemont, ha acusado hoy al Estado de dar un "salto cualitativo en su estrategia desesperada de fomentar el miedo" para evitar un referéndum del 1-O que es "inevitable".

Previamente, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha asegurado que el Govern "seguirá adelante" con la convocatoria del referéndum, al considerar que "no es delito" dentro del marco legal español, y ha avisado de que si el Estado lo frenase "atentaría" contra la legislación europea.

Precisamente, Junts pel Sí y la CUP han solicitado esta tarde la convocatoria de un pleno monográfico extraordinario para este viernes en el Parlament, sin dar detalles concretos.

En todo caso, en la víspera de que arranque del pleno o plenos del Parlament en el que las fuerzas independentistas prevén aprobar la ley del referéndum, antes de que el Govern en pleno firme el decreto de convocatoria del 1-O, Turull ha respondido al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha garantizado que la Fiscalía actuará de manera "serena", pero "tan firme y enérgica" como se requiera "frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley".

De momento, la Fiscalía General del Estado ya está estudiando un anuncio de la Generalitat emitido en TV3 que apela a la "capacidad de decidir".

Tras la reunión de hoy del Govern, Turull ha instado a Maza a "leerse las leyes" y "actualizar sus datos, porque convocar un referéndum no es delito".

Ha alegado así que la Ley 2/2005 "despenaliza de forma clara la convocatoria del referéndum", al considerar que "no es conducta con suficiente entidad para merecer castigo penal", y ha subrayado que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de julio de 2011 "declaró nulo el intento del PP de modificar el Código Penal y penar la convocatoria de referendos".

"Cualquier actuación del fiscal general en esta línea o de cualquier institución del Estado que persiga una cosa que no es delito, atentaría directamente contra el artículo 49 de la Carta Fundamental de Derechos de la UE, según la cual no se puede perseguir a nadie por hecho que no es constitutivo de delito en el ámbito en el que actúa", ha alertado.

Turull ha lanzado así un aviso a la Fiscalía, al poner sobre la mesa que podría ser esta la que incurriera en un delito si "se desviase a consciencia de cosas que no debería perseguir".

En sentido parecido se ha expresado la portavoz parlamentaria de Junts pel Sí (JxSí), Marta Rovira, que ha dado a entender que su grupo acudirá a la justicia europea si hay un "ataque al Parlament" por parte del Estado para frenar el referéndum.

Los diputados de Ciudadanos han confirmado que también abandonarán el hemiciclo cuando se vote la ley del referéndum, como anunció ya el PSC, al considerar que es un "atropello a los derechos de los catalanes", y ha presentado una iniciativa parlamentaria para pedir al Govern que retire el anuncio televisivo sobre el 1-O.

Mientras tanto, el PSC ha presentado un escrito de reconsideración a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para reclamarle que solicite un informe jurídico sobre la adecuación de la Ley del Referéndum a la legalidad vigente.

Por su parte, el portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, ha afirmado que su grupo trabaja para tener un posicionamiento "conjunto" en la votación de la ley del referéndum, aunque ha admitido que podría darse un voto diferenciado dada su "pluralidad" pese a la unidad para enmendar el "carácter vinculante" del 1-O.

La CUP ha certificado por su parte que se votarán esta semana en el Parlament la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica, las denominadas leyes de "desconexión", y ha llamado a la movilización de la ciudadanía para defenderlas frente a las "amenazas", "prohibiciones" y "sanciones" del Estado.