De la Serna pide a Podemos que respete la Constitución ante el desafío separatista

6/09/2017 - 10:07

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha llamado este miércoles a Podemos a respetar y pedir respeto hacia la Constitución y ha reclamado que "diga claramente que lo que está ocurriendo en Cataluña es profundamente ilegal".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, de la Serna ha explicado que, a su juicio, si no hay "respeto a la Constitución" y si un partido "no la sigue", no "se pueden llamar constitucionalistas", señalando a la formación morada.

En este sentido se ha referido a Podemos: "Me preocupa que tachen de legítimo un proceso que el Tribunal Constitucional (TC) ha calificado de ilegitimo, ilegal", ha añadido.

"Estamos ante decisiones absolutamente contrarias a la Constitución", ha asegurado sobre las resoluciones a las que se les puede dar "luz verde" hoy en el Parlamento catalán, donde previsiblemente se debata y vote la ley de ruptura de España.

En este sentido, ha mostrado su agradecimiento y el del Partido Popular hacia los partidos que sí les han mostrado su apoyo (PSOE y Cs): "Estoy convencido de que será así (sin fisuras) y de que Ciudadanos y PSOE han manifestado lo que realmente piensan", ha afirmado.