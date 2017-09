El PPC pide también reconsiderar la admisión a trámite de la ley del referéndum

Barcelona, 6 sep (EFE).- El PP catalán (PPC) ha registrado hoy en el Parlament la reconsideración de la admisión a trámite de la proposición de ley del referéndum, al considerar que elude la suspensión del Tribunal Constitucional y que es "deber" de la Mesa "no admitir a trámite iniciativas contrarias a la Constitución".

En el escrito registrado -que se une al que ha presentado ya esta mañana el PSC-, el grupo liderado por Xavier García Albiol subraya el "deber de la Mesa de no admitir a trámite iniciativas parlamentarias contrarias a la Constitución", tras la admisión a trámite de la ley del referéndum esta mañana.

A juicio del PP, la Mesa no puede admitir a trámite la iniciativa legislativa de JxSí y la CUP. "No es necesario hacer un análisis exhaustivo del contenido para determinar que es manifiestamente evidente que el objeto de la iniciativa, el crear un marco jurídico para organizar y celebrar un referéndum de autodeterminación, no tiene cabida en el marco constitucional y estatutario que determina y garantiza el autogobierno de Cataluña".

Por otro lado, se insiste en que la admisión a trámite de la Mesa "elude claramente" la suspensión y la nulidad de determinados actos parlamentarios acordados por el Tribunal Constitucional.