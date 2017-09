Muñoz (PSPV) dice que el debate sobre nacionalidades históricas está "superado" y la Comunidad Valenciana lo es

6/09/2017 - 13:53

El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha asegurado este miércoles que tienen "superado" el debate sobre las nacionalidades históricas y "basta con ver el Estatuto de Autonomía para ver que nosotros nos consideramos una nacionalidad histórica".

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado al ser preguntado por las declaraciones del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha asegurado que además de España, que es una nación "no sólo un Estado", en términos históricos también tendrían esta consideración "al menos" Cataluña, País Vasco y Galicia.

Muñoz ha resaltado que "muchas veces con este tema de las nacionalidades históricas nos quedamos en la terminología" y cree que cuando Sánchez habla de tres nacionalidades "al menos" lo hace, como en derecho, "a título meramente enunciativo, pero no definitivo", por lo que "no es que esté diciendo que únicamente haya tres".

"Nosotros ese debate lo tenemos superado, ya no existe como tal", ha indicado, para remarcar que la cuestión fundamental es ver "qué implica un Estado de las Autonomías o federal" en cuanto a la capacidad de ejercer ese autogobierno.

En este sentido, ha remarcado que sin recursos económicos no se pueden prestar los servicios públicos fundamentales "pero tampoco capaces de autogobernanos porque dependemos de un Gobierno central que recentraliza todas las competencias vía recursos".

"No me perdería tanto en cuestiones terminológicas como en ser capaces de poder ejercer la consecuencia de esa terminología, que es el derecho a ser una nación histórica", ha incidido.

Así, ha asegurado que el PSOE tiene clara su postura y en la Declaración de Granada ya se plantea "una respuesta política a un problema que no solo es de Cataluña, sino de un modelo territorial" con un sistema federal "en el que los hechos diferenciales sean tenidos en cuenta, respetados y entendidos como que enriquecen a España pero, evidentemente, esos hechos diferenciales no pueden ser excusa para no garantizar la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos".