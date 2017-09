JxSí y CUP fuerzan incluir la ley del referéndum en el pleno en medio de una gran bronca

Barcelona, 6 sep (EFE).- Junts pel Sí y la CUP han forzado hoy la inclusión en el orden del día del pleno del Parlament del debate y votación de la ley del referéndum y la exención de los trámites para su aprobación, en mitad de una gran bronca entre los portavoces de los grupos parlamentarios y la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.

La inclusión en el orden del día de la ley, que ha tenido que ser votada en dos ocasiones porque habían fallado algunos mecanismos de votación de los escaños, ha prosperado con 72 votos, 60 en contra y 3 abstenciones, entre protestas airadas de diversos partidos de la oposición contra las decisiones de la presidenta Forcadell.

Por otro lado, el punto sobre la exención de los trámites ha salido adelante con 69 votos a favor y solo 3 en contra, pues la mayoría de la oposición no ha votado cuando Forcadell abruptamente ha procedido a que se votara esta cuestión pese a las protestas.

Cs, PSC, PPC y Catalunya Sí Que Es Pot han reprochado a Forcadell que se haya negado a leer ante el hemiciclo el informe de los letrados del Parlament contrario a la tramitación de las leyes, como también que se haya publicado la ley en el Boletín Oficial, pese a que el secretario general del Parlament, Xavier Muro, dio hoy órdenes a los servicios de la Cámara para no hacerlo.

El portavoz parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, ha denunciado que "se han vuelto a vulnerar absolutamente los derechos de todos los diputados" y ha asegurado que en la aplicación del artículo 81.3, invocado por los grupos independentistas para tramitar la ley del referéndum, no se puede prescindir del derecho a solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias.

"Le pido que deje de actuar como la gestoría del Govern de Puigdemont y que respete los derechos de diputados y todos los catalanes. Se lo pido por favor, presidenta y expresidenta de la ANC y mano en el parlamento de Puigdemont: están manejando a su antojo la máxima institución de Cataluña y están dejando de lado a la mayor parte de población. Están cometiendo un abuso", ha criticado.

Iceta ha tomado la palabra para denunciar la "pérdida de derechos de los diputados", mientras que el portavoz adjunto socialista, Ferran Pedret, ha incidido en el derecho a pedir el dictamen al Consejo de Garantías, algo "amparado por el Estatut", como también que el artículo 81.3 no permite tramitar esta ley por lectura única.

Desde SíQueEsPot, el portavoz Joan Coscubiela ha dejado claro que "esto no va de reglamento, sino de esencia de la democracia", porque "ninguna mayoría en ningún reglamento del mundo puede acordar dejar en suspenso los derechos de los parlamentarios".

"Se han inventado un procedimiento bucanero. Norma que no me gusta, disparo y la hundo", ha afirmado Coscubiela, coincidiendo en el derecho de petición de dictamen al Consejo de Garantías, ya que, "de no ser así, a partir de ahora las mayorías pueden hacer lo que quieran con los derechos del resto, una dinámica peligrosa".

Pero de este grupo se ha desmarcado el líder de Podem y portavoz adjunto de SíQueEsPot, Albano Dante Fachin, quien ha lamentado el "espectáculo lamentable" del Parlament y ha criticado que ni con esta actuación ni con los movimientos previos del Congreso de los Diputados se está dando respuesta al debate soberanista, acusando sobre todo al PP de ello.

En el PP, el portavoz Alejandro Fernández ha acusado a Forcadell de "romper las reglas del juego", ha apelado a la "serenidad" y a la "confianza en el Estado de derecho" y ha avisado de que "no van a romper España", aunque sí que van a "fragmentar" a la sociedad catalana; y el líder popular, Xavier García Albiol, ha tildado este pleno del "más esperpéntico desde la restauración democrática".

"Usamos una vía que no es la que hubiéramos querido, hacemos el debate en las condiciones a las que nos han llevado ustedes", ha replicado la portavoz de JxSí, Marta Rovira, que ha criticado el "filibusterismo" que a su entender están practicando los grupos de la oposición para retrasar la votación de la ley del referéndum.