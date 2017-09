Puig: "Pediré a Rajoy simplemente que los valencianos tengan las mismas oportunidades que el resto de españoles"

6/09/2017 - 14:49

Afirma que el problema territorial en España "no es simplemente la cuestión catalana"

CASTELLÓN, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que pedirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión que ambos mantendrán este jueves "simplemente" que los valencianos tengan las mismas oportunidades que el resto de españoles.

"Lo que le pediré al señor Rajoy es simplemente que los valencianos tengamos las mismas oportunidades que el resto de españoles y que, de una vez por todas, se llegue a un sistema de financiación justo y que no sólo sea una solución para la Comunitat Valenciana, sino para el conjunto de las comunidades autónomas", ha añadido Puig.

Puig ha realizado estas declaraciones antes de iniciar su visita por las 'bodeguillas' que, con motivo de las Fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, organizan los medios de comunicación en Vila-real (Castellón).

Al respecto, ha subrayado que es una reunión que lo que intenta, "dentro de la normalidad institucional", es plantear cuáles son los problemas reales de la Comunitat Valenciana en estos momentos, "que tienen que ver con el problema valenciano, es decir, la infrafinanciación, la infrainversión, la deuda histórica y también las inversiones para el presupuesto del año que viene".

El jefe del Consell ha asegurado que éste no es un debate "entre políticos ni abstracto", sino que "habla de la necesidad de tener las mayores oportunidades de las personas, servicios públicos de calidad y, en definitiva, que haya una igualdad entre españoles". "Estamos de acuerdo en la singularidad de los territorios, pero estamos también de acuerdo en la igualdad entre los ciudadanos", ha apuntado.

IGUALDAD Y SINGULARIDAD

Para el 'president' el problema territorial en España "no es simplemente la cuestión catalana, ya que hay otras cuestiones importantes". "No digo que la cuestión catalana en estos momentos no sea fundamental, pero es evidente que hay que resolver la cuestión territorial en España teniendo en cuenta dos elementos fundamentales: la igualdad entre los ciudadanos y la singularidad entre los territorios", ha dicho.

"Y esa es la propuesta que queremos hacer", ha reseñado Puig, que se ha referido a que "de una vez por todas se acabe con la discriminación objetiva que viven los valencianos porque, como dicen todos los informes, tenemos una infrafinanciación y una infrainversión, lo que significa que tenemos problemas para dar los servicios públicos de calidad que se merecen los valencianos".

El presidente de la Generalitat cree que es "evidente" que en términos económicos la Comunitat Valenciana tiene un gran potencial que, "si tuviera las inversiones que le corresponden, podría ser mucho más productivo no sólo para la Comunitat, sino para el conjunto de España".

Preguntado por unas declaraciones del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, respecto a que se mostraría favorable a hablar con el Gobierno de un nuevo sistema de financiación autonómico en el que se tengan en cuenta la tasa de paro y el envejecimiento de la población, Puig ha destacado que el proceso de reforma del modelo de financiación está ya abierto, "pues en la Conferencia de Presidentes conseguimos determinar que hubiera un calendario que es 2017, y eso lo voy a hablar con Rajoy porque queremos que el 17 se cierre la nueva propuesta del modelo de financiación, y es evidente que hay un trabajo que ya se ha realizado".

"Estamos moderadamente satisfechos porque se ha conseguido desacralizar el debate y se ha llevado a la realidad de los números y se ha constatado que hay un déficit del sistema de 16.000 millones de euros, por lo que hay un problema que afecta al conjunto del sistema autonómico, aunque a algunos nos afecta más porque estamos en peores condiciones, y es un problema que hay que abordar", ha manifestado.

"NO ES UN DEBATE ESOTÉRICO"

Según Puig, en el sistema autonómico están residenciadas la sanidad, la educación y la protección social, por lo que, "en la medida que se recortan los recursos de las autonomías, se recorta el estado del bienestar". Por eso ha recalcado que esto "no un debate esotérico, sino que afecta a los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos".

En este sentido, ha indicado que la posición valenciana es "bien evidente", y es que la cuestión clave ha de ser la población, "y, en base a la población, hay otros elementos que se pueden tener en consideración".

"El problema de la Comunitat Valenciana es que tiene once puntos menos de renta per cápita de la media nacional y aporta al conjunto como si fuera una comunidad rica, y es la única comunidad autónoma que está en estas condiciones, por lo que nos parece bien que se planteen todos los elementos que se quiera, pero la base es la que tiene que ver con la suficiencia del sistema y que exista una justicia redistributiva", ha finalizado.