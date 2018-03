Rubalcaba remarca que los dos etarras detenidos en Francia formaban un "comando plenamente operativo"

12/11/2008 - 19:07

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, remarcó esta tarde en el Congreso que los dos etarras detenidos hoy en Francia eran huidos de un comando etarra de Guipúzcoa y estaban "plenamente operativos".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Según explicó, los detenidos son dos huidos del 'comando Urederra' que en su día se vinculó con el 'complejo Donosti' y que fue desarticulado en marzo de 2007 por la Guardia Civil.

Para Rubalcaba, el hecho de que los dos presuntos etarras fueran juntos y armados demuestra que era un 'comando' "plenamente operativo". "Es evidente que se trata de dos presuntos miembros del aparato militar de ETA --argumentó--. Y dos juntos en dos bicicletas y armados forman un comando. Lo que estuvieran haciendo, lo sabremos".

No dio especial importancia a que fueran en bicicleta porque, según recordó, no es un vehículo ajeno a ETA ya que en su día ya se detuvo a un activista en Cantabria con la bicicleta. "No es la primera vez que hay etarras moviéndose en bicicleta", comentó.

Rubalcaba aprovechó para felicitar a la Gendarmería francesa de las detenciones, que en su opinión cada vez se producen antes. "Quien pretende alcanzar un objetivo por el camino de la violencia debe saber que su único destino es la cárcel y cada vez es más corto el tiempo de las detenciones", enfatizó.