Campañas de seguridad ante la homofobia y las agresiones sexuales en las fiestas de Parla

Parla, 6 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Parla ha anunciado hoy el dispositivo especial de seguridad con el que contará el municipio de cara a las fiestas patronales que se celebrarán a partir de este viernes 8 de septiembre, así como sendas campañas contra las agresiones sexuales y la homofobia durante estas fechas.

En el primero de los casos, el Gobierno municipal (PP) ha indicado que 120 agentes de Policía Local y otros tantos voluntarios de Protección Civil se sumarán a un refuerzo de agentes de la Policía Nacional durante los festejos en un plan que además contará con un circuito cerrado de televisión con cinco cámaras.

Además, se ha establecido un Plan de Prevención y Protección Antiterrorismo, así como controles preventivos de alcoholemia, drogas y documentación, especialmente durante los eventos de mayor afluencia, como los conciertos, los encierros o la procesión de la Virgen de la Soledad y en espacios de como el recinto ferial.

Allí, la Policía Local establecerá un puesto permanente, de forma que "los ciudadanos, ante cualquier delito, podrán realizar la pertinente denuncia en él, en el que siempre habrá una pareja de agentes", según ha detallado el alcalde, Luis Martínez Hervás.

Como prevención de atentados terroristas, el Ayuntamiento ha asegurado en un comunicado que "habrá un incremento de la presencia de vehículos policiales en puntos estratégicos y lugares de especial significación como la estación de RENFE, cocheras del tranvía, sedes de telefónica, centros comerciales o edificios públicos oficiales".

"Además, se instalarán vallas, bolardos de hormigón y maceteros en puntos estratégicos en torno al recinto ferial y en lugares de máxima afluencia, con el objetivo de evitar posibles atentados como los ocurridos en Cataluña", además de vehículos policiales que actuarán como barreras móviles, según ha explicado el regidor.

Por otra parte, los voluntarios de Protección Civil dispondrán de 5.000 pulseras gratuitas para identificar a niños que entregarán a las familias que lo deseen, y en las cuales se apuntará el nombre del niño y un código para que, en caso de pérdida, los voluntarios puedan acceder a los datos de los padres.

En cuanto a las campañas contra las agresiones sexuales y la homofobia, el alcalde de la ciudad ha asegurado que es la primera vez que este tipo de labor se lleva a cabo en la ciudad y han contado con la colaboración del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS) y de la asociación Arcópoli.

Así, se dispondrán en el municipio 300 carteles de cada una de las campañas y se entregará un total de 6.000 tarjetas informativas sobre ellas y desde el Ayuntamiento se ha explicado que habrá voluntarios de ambas asociaciones que colaborarán durante las fiestas con el Consistorio.

El Gobierno municipal ha informado de que "en el caso de las agresiones sexuales, muchas son causadas por conocidos, que puede ser el amigo de un amigo, un vecino, un compañero de clase, un chico con el que se tuvo una relación anterior, denominados conocidos recientes", siendo este el tipo de agresión que más se atiende.

El lema de la campaña será 'Puedes hablar, reír, bailar o ligar, pero nada te obliga a tener una relación sexual. Si no quieres, no estás segura, di NO. Con un NO, no hay relación. Respeta el NO'.

Respecto de la campaña contra la homofobia, el cartel reza 'Parla: Espacio libre de homofobia, bifobia y transfobia. Si eres víctima o testigo de una agresión, ponte en contacto'.

En el cartel se incluye el teléfono de contacto del Observatorio Madrileño contra la homofobia, transforbia y bifobia.