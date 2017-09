Iceta ve un "disparate" la Ley del Referéndum y avisa: "No en nuestro nombre"

Barcelona, 6 sep (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha subrayado hoy que su partido "no puede legitimar el disparate" de una Ley del Referéndum que tendrá "consecuencias muy negativas" y, por ello, su grupo abandonará el hemiciclo y no votará la norma: "No en nuestro nombre. No con nuestra presencia", ha advertido.

En su intervención durante el debate de la ley en el Parlament, Iceta ha calificado lo ocurrido hoy de "vergüenza" y ha afirmado que los socialistas "no pueden dar por bueno un proyecto que incorpora el germen de la división y sitúa las instituciones fuera de la ley".

"No podemos legitimar este disparate en el momento de votarlo. No en nuestro nombre. No con nuestra presencia. El acto de hoy tendrá consecuencias muy negativas, pero solo ustedes son responsables, aunque consecuencias causarán gran daño a todos", ha señalado.

Iceta ha acusado al independentismo de crear "expectativas falsas y frustraciones": "Nos dicen que va de democracia, pero solo va de independencia, porque la democracia empieza por respetar los derechos de la oposición, que han decidido vulnerar hoy de forma temeraria y responsable".

Para el dirigente, que se ha autodenominado de forma irónica como "Iceta profeta", el próximo 1 de octubre "no habrá referéndum efectivo, vinculante y con las garantías que pretenden".

Y además de reiterar que su grupo abandonará el hemiciclo en la votación, ha apuntado que además retirará su enmienda de supresión de la ley.

Iceta ha reivindicado el "catalanismo como factor de vertebración del país", pero que tiene límites que no se deben sobrepasar, entre ellos dividir la sociedad, erosionar las instituciones y "crear falsas e interesadas divisiones entre demócratas y no demócratas, buenos y malos catalanes, patriotas y 'botiflers' (traidores) o súbditos y ciudadanos".

El líder socialista ha reivindicado la reforma federal de la Constitución, una "solución compleja, pero mucho mejor porque no pone en riesgo la unidad civil del pueblo catalán".

Ha denunciado además que el proceso que pretende el independentismo "no tiene amparo legal", "vulnera de forma flagrante la legalidad", la primera de ellas la propia legalidad catalana.

Y tras el recurso de amparo presentado hoy por su partido ante el Tribunal Constitucional al considerar que la tramitación y aprobación de la Ley del Referéndum supone una "pérdida" de los derechos de los diputados, Iceta ha anunciado que mañana enviará un "anexo", al producirse una "segunda vulneración que se ve agravada por la advertencia del Consejo de Garantías Estatutarias" de hoy.