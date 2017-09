PNV cree que Govern y Parlament son "consecuentes" con las vías anunciadas y pide al Gobierno "formas más democráticas"

7/09/2017 - 13:00

Lamenta que Rajoy "se reúne hoy" de nuevo "solo con quienes piensan como él" para "reforzar su idea de España" y espera que "esto varíe"

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, considera que el Gobierno catalán y la mayoría del Parlament de Cataluña han sido "consecuentes" con las vías anunciadas hasta la fecha y ha pedido al Gobierno central "capacidad de diálogo" y "formas más democráticas que las de las prohibiciones por vía judicial" para "avanzar".

Además, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se reúne hoy" de nuevo "solo con quienes piensan como él" para "reforzar su idea de España", en alusión a Pedro Sánchez y Albert Rivera, y ha esperado que "esto varíe".

En una entrevista en Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Atutxa ha enmarcado la situación en Cataluña "en algo que está siendo excepcional", también "por el tratamiento que en el Estado se está dando de esta situación, que es en sí excepcional".

"Se está demostrando que la capacidad de diálogo en política, en el Estado español, sigue no solo sin madurar, sino sin darse", ha apuntado.

A su juicio, lo ocurrido en el Parlament este pasado miércoles "era algo previsto" porque, de hecho, "incluso el propio Gobierno español había anunciado medidas preceptivas a lo que iba a suceder".

"Pero, sobre todo, era la actualización de lo que ya estábamos viendo, que era la incapacidad del Estado de dar un cauce de posible respuesta a algo que estaba sucediendo. Es como si nos hubiéramos merendado con esto justo a un mes de que vaya a suceder el posible referéndum del 1 de octubre", ha dicho.

La dirigente de la formación jeltzale ha recordado que la fecha de la consulta "estaba puesta desde hace mucho tiempo" y tanto el Govern como los grupos mayoritarios en el Parlament "ya estaban anunciando cuáles eran las vías". "Tal es así que incluso el propio Gobierno español nos había dicho cómo iba a actuar contra ello, en vez de decirnos cuándo iba a sentarse a hablar con los catalanes y con una mayoría tan representativa", ha recordado.

A su juicio, la "capacidad de diálogo", también de otras fuerzas políticas en España "no se ha visto hasta ahora". "Y si no la vemos a futuro, con más contundencia y con formas más democráticas que las de las prohibiciones solo por vías judiciales, creo que no avanzaremos", ha lamentado.

CONSECUENTE

Para Itxaso Atutxa, el Govern "ha sido consecuente con lo que ha ido anunciando" y siguen, junto a "esa mayoría parlamentaria", aquellos pasos que "llevaban en sus propios programas electorales". "Nunca hemos mezclado los dos procesos, pero siempre hemos dicho, también, que los catalanes nos tendrán siempre cerca", ha manifestado.

A su juicio, el Govern se ha "esforzado muchísimo" en ir "por vías democráticas y legales, estableciendo legalidades con mayoría importantes en el parlamento catalán". "Pero no han encontrado interlocución en el otro lado", ha indicado.

Según Atutxa, ayer, la Cámara "estuvo para todos", pese a que algunos grupos decidieran abandonarla cuando se produjo la votación. "Si hubiera habido capacidad para buscar fórmulas de entendimiento para que la reivindicación nacional catalana pudiera tener otro encaje, posiblemente no se hubiera llegado, no ya a la situación de ayer, sino a lo que es el post 1 de octubre", ha agregado.

Atutxa ha asegurado que "si tanto el Gobierno español como el PSOE y algunos sectores de Podemos tienen tan claro que no hay una mayoría que esté pidiendo ese nuevo estatus para Catalunya, no entiendo por qué no habilita una consulta en la que, de una vez por todas, se demuestre lo que ellos dicen". "Cameron lo hizo en Escocia", ha recordado.

2 DE OCTUBRE

Respecto a la propuesta de abrir una comisión de diálogo sobre Catalunya con el objetivo de lograr una salida negociada entre todas las fuerzas políticas al conflicto soberanista catalán, Atutxa considera que "nunca es tarde para empezar a hablar" pero "también hay que delimitar los ámbitos y las cuestiones que se van a tratar en cada uno de los lugares".

"¿Hasta esta semana a nadie se le había ocurrido que había una necesidad dentro del Estado de hablar y de hacerse, incluso, un diagnóstico de situación?", se ha preguntado.

Ha asegurado que "el problema de las naciones diferentes que hay en el Estado, que intenta explicar el señor Sánchez con el Gobierno español no es un problema nuevo". "Es algo que los nacionalistas venimos hablando y pidiendo desde hace tiempo", ha asegurado.

Además, ha advertido de que "también el Estado tiene un problema de estructuración institucional interna". "Ahora quieren mezclar las dos cosas y creen que constituyendo una comisión de este tipo y diciendo que se puede hablar de todo, solucionan ya la supuesta falta de confianza, diálogo y capacidad democrática", ha añadido.

PRIMEROS PASOS

A su juicio, "los primeros pasos ya denotan que igual no se puede hablar de todo" porque Rajoy "se reúne hoy solo con quienes piensan como él, con Sánchez y Rivera, para reforzar esa idea que ellos les une, la defensa de un determinado modelo de España". "Esperemos que esto varíe", ha deseado.

Itxaso Atutxa ha deseado que lo que ocurra el día 1 de octubre "lo decidirán los catalanes". "Espero que se les deje decidir y, sobre todo, que se respete esa voluntad de llevarlo por vías legales y democráticas". Atutxa se ha preguntado "qué va a aportar cada partido" en la Comisión que se creará en el Congreso.

Tras asegurar que el Gobierno de España "se empeña en judicializar problemas políticos" como el de Cataluña y "no darles cauces de solución política", ha recordado que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría "se asustaba" este pasado miércoles "por las acciones tan antidemocráticas que ni siquiera había conocido antes".

"Es una pena que no le hayan parecido antidemocráticas otras cosas que se han hecho, incluso desde su propio partido en los últimos años", ha criticado. No obstante, ha insistido en que "la virtualidad de la política es el diálogo" y "el intento de consenso". "Ellos, lo que está abogando es por la judicialización de la política para no tener más responsabilidad", ha concluido.