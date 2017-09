Hernando (PP): "No va a haber referéndum en Cataluña porque no se va a romper la soberanía del pueblo español"

7/09/2017 - 13:35

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este jueves que "no va a haber referéndum en Cataluña porque no se va a romper la soberanía del pueblo español, que corresponde a todos" al tiempo que ha señalado que "las leyes ilegales no tienen cabida en un país democrático", con lo que, a su juicio, la ley del referéndum aprobada este miércoles en el Parlament con los votos de JxSí y la CUP, supone "una aberración jurídica" "No se van a salir con la suya", ha manifestado Hernando en declaraciones a los medios tras un encuentro con empresarios en Almería, donde ha subrayado que "fuera de la ley no hay democracia" por lo que "aquellos que vulneran la ley, como pasó en el día de ayer en Cataluña, se sitúan al margen de la democracia".

ALMERÍA, 7 (EUROPA PRESS)

El dirigente popular ha destacado que el Estado de Derecho es "sólido, fuerte y con capacidad para dar respuesta a todos estos desafíos" después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Govern firmaran en la noche de este miércoles el decreto de convocatoria del referéndum.

Así, ha tachado de "aberración jurídica", "constitucional" y "democrática" la ley de referéndum aprobada en un Parlament donde este miércoles, según ha observado, se aprobaron normas "como se aprueban en Venezuela". "No es el mejor servicio que se le puede prestar a Cataluña ni a la democracia", ha opinado.

"Espero sencillamente que el lamentable espectáculo que ayer vimos en el Parlamento de Cataluña, que es solo un insulto para el conjunto de los ciudadanos de Cataluña, para todos a los que representan, no vuelva a repetirse jamás", ha añadido el portavoz parlamentario, para quien el conjunto de los acontecimientos suponen un "disparate" de "gente disparatada".

Hernando ha solicitado una reflexión y ha pedido que "algunos se den cuenta de que no tienen capacidad, ni van a tener capacidad, para mutilar los derechos de los ciudadanos que viven en Cataluña a ser españoles y europeos". "Nadie va a destruir la historia de España ni España con acciones como las de ayer", ha recalcado.