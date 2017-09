García-Margallo: "Si no se aplica ahora el 155 o la ley de seguridad nacional, cuándo se va a aplicar"

7/09/2017 - 13:48

El exministro de Asuntos Exteriores y diputado del PP en el Congreso José Manuel García-Margallo, ha expresado, que tras los pasos que el Parlamento catalán y la Generalitat de Cataluña dieron este miércoles para celebrar el referéndum de autodeterminación del uno de octubre, el Estado tiene un "arsenal completo" para dar respuesta y "corregir esta situación". Así, ha expresado, que si no se aplica ahora el artículo 155 o la Ley de Seguridad Nacional, "cuándo se va a aplicar".

El exministro ha señalado que mientras los separatistas "no renuncien a la opción de dinamitar España, el diálogo no es una opción"MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El exministro se ha expresado así en la presentación de su libro 'Por una convivencia democrática" en el Club Financiero Génova en declaraciones a los medios de comunicación.

García Margallo ha explicado que "se puede intervenir desde ya" ante lo que ha sido una "clarísima sedición y una ruptura del orden constitucional". En este sentido, ha expresado que ahora no cabe otra respuesta que no sea el "apoyo" al Gobierno de España para que restablezca el "orden constitucional y legal".

"El Gobierno puede resolver este desafío, afrontar una segunda hoja de ruta y preparar respuestas para intentar buscar un encaje de Cataluña que nos sirva para los próximos tiempos", ha añadido el diputado 'popular'.

'POR UNA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA'

En su obra, 'Por una convivencia democrática' que ha publicado Ediciones Deusto, Margallo hace una propuesta de reforma para adaptar la Constitución al siglo XXI y trata cuestiones como la crisis de la Unión Europea y el nacionalismo, en concreto, el caso de Cataluña.

Según el autor y en referencia a los puntos centrales de la obra, es necesario desvincular la reforma constitucional del problema catalán, y aclarar que no se hace como respuesta a los separatistas sino porque España necesita una renovación del pacto constitucional.

García-Margallo sostiene que el Estado no puede aceptar la "rebeldía constitucional" tal y como ocurrió el 9-N. En todo caso, propone vincular la reforma a un proceso de actualización de los acuerdos de convivencia, dando también una respuesta "satisfactoria" a la cuestión territorial española.

Asimismo, propone establecer un diálogo entre ambas partes, en concreto, protagonizado por quienes conozcan y sientan afecto hacia el pueblo catalán. No obstante, en declaraciones a los medios, ha matizado que mientras los separatistas "no renuncien a la opción de dinamitar España, el diálogo no es una opción".

REALIDAD CATALANA QUE MERECE RECONOCIMIENTO

Con todo, el extitular de Asuntos Exteriores aclara que ni los catalanes ni los españoles pueden discutir la existencia de una "realidad catalana" que merece ser reconocida. Pero que para este reconocimiento se produzca, los secesionistas también deben contemplar la realidad hispánica de Cataluña.

Al mismo tiempo, el extitular de Asuntos Exteriores también ha explicado que hay que incidir en aquella parte de los catalanes que han "volcado" de la vertiente autonómica a la independentista, así como en las ventajas de mantener la convivencia. "Debemos cultivar más el discurso del afecto y el de la admiración" hacia Cataluña" ha añadido Margallo.

PROHIBICIÓN DE EXPULSIONES COLECTIVAS

Por otro lado, y haciendo referencia al articulado concreto, el autor plantea que la Carta Magna debería constitucionalizar "el derecho al asilo", "la prohibición de las expulsiones colectivas y la trata de seres humanos", "velar por la imparcialidad de los jueces y recoger el derecho a la doble instancia judicial" "favorecer las condiciones de trabajo" o "incorporar la conciliación de la vida familiar y profesional".

Asimismo, también propone incluir una reforma donde se concrete la "conveniencia de introducir una referencia expresa a la participación de España en el proceso de integración europea". Así como la reforma de la Cámara Alta, que según sostiene, tiene una "práctica unanimidad".