UGT Madrid pide a Cifuentes más inversión y compromiso con la escuela pública

Madrid, 7 sep (EFE).- El sindicato UGT ha denunciado hoy que el nuevo curso escolar en la Comunidad de Madrid "se inicia con similares dificultades que los anteriores" y le exige al Gobierno regional "mayor inversión y compromiso con la escuela pública".

En una nota de prensa, UGT afirma que mientras el Gobierno de la Comunidad de Madrid "hincha pecho" por la buena marcha económica de la región "la escuela pública sigue siendo la gran perjudicada" ante la decidida apuesta gubernamental por la privatización de la enseñanza.

El sindicato dice que en los centros educativos públicos madrileños persisten problemas como aulas por encima de ratio, centros en obras, falta de plazas de Formación Profesional, alumnado de Bachillerato sin plaza o falta de profesorado para apoyos y desdobles.

Además, UGT cita plazos inviables plazos para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre y la nefasta organización del Inicio de curso y, en resumen, falta de recursos para dar un servicio público ajustado al siglo XXI.

"Un año más el curso escolar no podrá iniciarse con las plantillas completas, ya que la Consejería no ha procedido a la adjudicación de plazas vacantes con el tiempo necesario, y ello pese a que ese dato se conoce desde el mes de julio, lo que perjudicará al alumnado, a los centros y a los propios docentes", dice el sindicato en su nota.

Según el sindicato, todo ello "incumpliendo los acuerdos alcanzados entre UGT y otros sindicatos con la Consejería de Educación, como es el caso del aumento de cupo de docentes asignados a los centros o la garantía de tener las plantillas al completo al inicio de curso".

UGT considera que el Gobierno regional, que "hace muchos años que va a la cola de gasto público por alumno", debería "invertir más en quienes más lo necesitan, bien por su nivel socioeconómico o cultural bien por tratarse de alumnado de necesidades específicas de atención educativa".

El sindicato pide a la Comunidad que en los presupuestos de 2018 se asuma la reversión de los recortes en Enseñanza, pues no hacerlo "no podría ser entendido por la comunidad educativa y revelaría que la educación no es una prioridad para el Gobierno" de la Comunidad de Madrid.