Rajoy advierte a Puigdemont que hará todo lo necesario "sin renunciar a nada" para defender la democracia

7/09/2017 - 16:23

Insta a la Generalitat a no seguir por "las bravas" porque celebrar el referéndum "acabaría con el régimen de autogobierno de Cataluña"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todo el bloque independentista catalán que promueve el referéndum de autodeterminación, que hará todo lo necesario "sin renunciar a nada" para defender la democracia española y les ha pedido que no sigan adelante porque "el Estado de Derecho no se va a plegar a sus bravatas".

Rajoy ha leído una declaración institucional en la Moncloa en presencia de todo su gabinete (salvo el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, de viaje en Cuba), en la que ha anunciado nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional contra los pasos que se van dando hacia el referéndum, pero en la que sobre todo ha mostrado contundencia al desplegar una sucesión de advertencias a la Generalitat y a las instituciones catalanas para que no sigan adelante con el 1-O.

Como en otras ocasiones, el presidente ha zanjado que no se va a celebrar un referéndum inconstitucional por más que "se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal", pero ha añadido esta vez que si se produce, se "acabaría con el régimen de autogobierno de Cataluña", además de liquidar la convivencia pacífica y la soberanía nacional.

Rajoy ha abundado en esta idea de en otros momentos de su discurso: la actuación de la Generalitat y del Parlament están atacando el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el autogobierno, porque están contraviniendo la Constitución Española de la que ambos emanan.

"NO MENOSPRECIEN LA FUERZA DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA"

"No sigan por ese camino, no liquiden sus propias instituciones, renuncien a imponer por las bravas aquello que no consiguen ganar en buena lid democrática", ha dicho, para añadir en un mensaje dirigido expresamente a la Generalitat: "No menosprecien la fuerza de la democracia española, asuman el fracaso del proyecto y abandonen este proceso".

El presidente ha agradecido el respaldo de fuerzas como el PSOE y Ciudadanos, con cuyos dirigentes se reúne hoy en Moncloa, porque "da tranquilidad a todos". Y ha aplaudido la postura de Cs, PSC y PP en el Parlamento catalán y de los letrados y funcionarios de la cámara que ayer defendieron la legalidad, ha dicho, y ha instado a los ciudadanos a que no permanezcan "ajenos" a lo que está ocurriendo: "Se está hablando de su país, de sus derechos, su futuro y su convivencia".

"Quiero decir a los ciudadanos de Cataluña y a los funcionarios que estén tranquilos, nadie les puede obligar a hacer nada ilegal, la ley les obliga pero también les protege y les defenderá ante cualquier arbitrariedad", ha subrayado.

DE MOMENTO, RESPUESTA LEGAL

El presidente se ha mostrado seguro de cuál es su papel y de que es conscientes de "la gravedad del momento" y ha dicho una y otra vez que el Estado no renunciará "a nada" para defender la democracia, pero también ha dejado claro que los pasos legales que de momento está dando el Gobierno son "la respuesta eficaz que se precisa".

El Consejo de Ministros ha aprobado así hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del referéndum aprobada ayer, otro contra el decreto de convocatoria del 1-O, otro más contra el decreto con las normas complementarias para organizarlo y un cuarto contra el acuerdo del Parlament que nombra una Sindicatura Electoral, el equivalente a la Junta Electoral Central.

Además, el presidente del Gobierno acaba de firmar un incidente de ejecución contra la admisión a trámite en el legislativo catalán de la ley de desconexión y contra todos los actos que se deriven. Es el mismo paso que ya dio ayer contra la ley del referéndum, con el que se reclama al Tribunal Constitucional que declare nula toda la tramitación de la norma.

El presidente ha defendido estos pasos, porque en su opinión son "la respuesta eficaz que se precisa", pero ha añadido en varias ocasiones que "la democracia responderá con firmeza, aplomo, serenidad y dignidad".

DEFENSA DE LAS INSTTIUCIONES CATALANAS

Rajoy ha dedicado una parte de su discurso a lamentar "la imagen" que está dando el Parlamento de Cataluña, "uno de los mayores golpes a las instituciones catalanas" de la historia, ha dicho, y la "liquidación de la práctica parlamentaria desde la restauración de las instituciones autonómicas". "Saltó por los aires ante el estupor, el sonrojo y la preocupación de todos", ha añadido.

"Probablemente nadie pudo imaginar jamás que asistiríamos a un espectáculo tan deplorable, el cúmulo de ilegalidades y de arbitrariedades que allí se produjo, fruto sólo de la obstinación por imponer a la fuerza su proyecto de ruptura a la sociedad", ha expuesto.

Rajoy ha hecho hincapié en que en España se puede ser independentista y defender este proyecto dentro de los cauces que permite la ley; la propia Constitución prevé vías para ser reformada en las Cortes y abrir la puerta a lo que decida la mayoría. "Lo que no se puede hacer y no se hará es pasar por encima de nuestras normas democráticas para conseguirlo", ha insistido.

Y repasando lo ocurrido ayer en el Parlament, el presidente ha dedicado unos minutos a agradecer el papel que ejerció la oposición, que perdió una votación, les ha dicho, pero "obtuvieron una gran victoria política" porque desnudaron la "perversión antidemocrática de este proceso". "Su actitud ha servido para que todos los catalanes hayan visto con claridad qué clase de régimen político pretenden imponerles", ha señalado.

A continuación ha agradecido el "coraje" de los servicios jurídicos de la cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias por sus advertencias a la Mesa que preside Carme Forcadell de que lo que pretendía hacer con la ley del referéndum no era legal. "Gracias a ellos el Parlamento de Cataluña sigue siendo hoy una institución respetable. A todos ellos, mi reconocimiento más sincero".

Rajoy ha lanzado un último mensaje en el que ha pedido confianza porque sabe qué debe hacer. "No he dedicado tantos años a mi país y al interés general como para permitir que se liquide de un plumazo nuestro modelo de convivencia. España va a seguir siendo ejemplo de que es posible convivir en la unidad y la diversidad. La España libre y pluralista sabe defenderse de los enemigos de la convivencia y lo vamos a hacer bien, que es como se deben hacer las coas", ha concluido.