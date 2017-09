El alcalde de Molins de Rei firma un decreto a favor del referéndum y cede locales

7/09/2017 - 16:25

El alcalde de Molins de Rei y diputado de JxSí en el Parlament, Joan Ramon Casals, ha firmado este jueves un decreto de apoyo a la convocatoria del referéndum sobre la independencia de Cataluña y ha respondido afirmativamente a la petición presidente de la Generalitat para que ceda locales como puntos de votación el 1 de octubre.

MOLINS DE REI (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

"En Molins de Rei todo el mundo votará como siempre", ha afirmado el alcalde de Molins de Rei en declaraciones a Europa Press.

Casals ha explicado que en el municipio hay habitualmente nueve locales que funcionan como colegios electorales, la mayoría escuelas y también dos centros cívicos del Ayuntamiento y uno de la Generalitat.

NO CONSULTA AL SECRETARIO

El alcalde ha accedido a ceder estos espacios sin pedir ningún informe a la secretaría municipal y ha apuntado: "No es preceptivo ni necesario un informe, porque cuando me han pedido un local para hacer unas elecciones españolas o autonómicas no hemos pedido ningún informe al secretario, ya que es potestad del alcalde ceder el uso de los espacios propiedad del Ayuntamiento".

Casals, que pertenece al grupo municipal de CiU y gobierna en coalición con el PSC, ha asegurado que no hay riesgo de ruptura del Gobierno municipal: "es un tema que ya teníamos pactado, desde el principio los socialistas saben que en Molins, en los temas de ámbito nacional, estaremos ahí mientras yo sea alcalde".