Unidos Podemos amenaza con abandonar la comisión del Congreso sobre las cajas si PP y PSOE pactan "un cierre en falso"

7/09/2017 - 18:22

Unidos Podemos ha amenazado este jueves con abandonar la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas y el rescate bancario si el PP y el PSOE pactan "un cierre en falso".

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo confederal en esa comisión, Yolanda Díaz, ha trasladado a los periodistas sus sospechas de que al menos los dos partidos mayoritarios podrían estar negociando una restricción del número de comparecientes a los que citar.

Precisamente este jueves, la citada comisión se reunirá para poner en común el listado de comparecientes que cada grupo parlamentario ha registrado para comenzar a negociar el número de testigos a los que llamar así como los nombres.

EL TIEMPO NO ES UNA DISCULPA

Díaz ha indicado que Unidos Podemos, a la vista de lo que acontezca en ese encuentro, sopesará si continuar o no en la comisión, pero ya advierte de que no van a formar parte de un "paripé". "El tiempo no es una disculpa --ha manifestado Díaz--. Queremos llegar hasta el fondo de la crisis".

Y es que, según ha subrayado, no puede ser que se pretenda "liquidar" esta comisión con una treintena de comparecientes, "como si de una rebaja se tratase", cuando aún hoy miles de personas a las que les arrebataron sus viviendas siguen hoy sin un hogar y miles de preferentistas continúan arruinados.

La diputada gallega ha apuntado que resulta "sorprendente" que muchas personas relevantes de nuestro país, como los expresidentes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero sólo han sido reclamados por Unidos Podemos para que acudan a la citada comisión.

151 COMPARECIENTES

Además de a los dos expresidentes, en su listado de 151 comparecientes Unidos Podemos reclama la presencia del actual jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy; del ministro de Economía, Luis de Guindos; del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; y del exministro de Industria, Miguel Sebastián.

Asimismo, quieren citar de responsables y exresponsables de bancos y cajas Ana Patricia Botín (presidenta del Santander), a Rodrigo Rato (exvicepresidente económico y expresidente de Bankia), Francisco González (presidente del BBVA), Ángel Ron (expresidente del Banco Popular) y José Ignacio Goirigolzarri (presidente de Bankia).

En el listado también aparecen empresarios como Florentino Pérez (ACS), Isidro Fainé (presidente de Gas Natural Fenosa y expresidente de La Caixa) y Juan Miguel Villar Mir (expresidente de Villar Mir), miembros de la SAREB como el consejero Rodolfo Martín Villa y a varios integrantes del FROB como su actual presidente, Jaime Ponce, así como inspectores del Banco de España y responsables de la CNMV, representantes de los preferentistas y de Stop Deshaucios y el exjuez Elpidio Silva, instructor del 'caso Blesa'.