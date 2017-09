La CUP defiende ley de transitoriedad para hacer efectiva soberanía Cataluña

Barcelona, 7 sep (EFE).- El diputado de la CUP Benet Salellas ha defendido hoy la Ley de Transitoriedad Jurídica para hacer efectiva "la soberanía" de Cataluña, ya que según ha dicho, "no hay ninguna otra forma de abrir un proceso constituyente que no pase por ejercer el derecho de autodeterminación".

Al posicionarse a favor de la Ley de Transitoriedad Jurídica en el debate del Parlament, Salellas ha indicado que "el referéndum del 1 de octubre no será un segundo 9-N" sino un instrumento para que los catalanes decidan "si quieren constituir una república y ver reconocida su soberanía".

La Ley de Transitoriedad, ha explicado, marca el camino a seguir si en el referéndum gana el "sí" a la independencia, y ha puntualizado que para la CUP "no se trata de bajar un bandera para poner otra, sino que queremos una república para construirlo todo" teniendo claro que nunca se apostará por "un proyecto etnicista o identitario".

Según Benet Salellas, "si se desea abrir un proceso constituyente no hay otra forma efectiva de hacerlo que no pase primero por hacer efectivo del ejercicio del derecho de autodeterminación. No se puede ejercer desde la condición de comunidad autónoma", ha recalcado.

Después de afirmar que "tenemos un Estado en contra, atacando por todas partes", Salellas ha tenido palabras duras contra "la cúpula judicial" del Estado, y ha apuntado que a los partidos estatales "tendrían que caerles la cara de vergüenza" porque en dicha 'cúpula' figuren doce hombres y ninguna mujer: "una bonita postal", ha indicado.