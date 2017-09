Podemos Euskadi cree que Gobierno debe cambiar de actitud en Cataluña porque "sólo acrecienta el conflicto"

8/09/2017 - 10:07

Cree que Martínez "no buscaba ofender" al retirar banderas españolas, pero, "si alguien se siente ofendido, no está de más" disculparse

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, ha afirmado el Gobierno central debe "cambiar radicalmente de actitud" en Cataluña porque su "lógica de choques de trenes sólo acrecienta el conflicto". Asimismo, ha considerado que la diputada de Podem Angels Martínez "no buscaba ofender" al retirar banderas españolas del Parlamento catalán, pero, "si alguien se ha sentido ofendido, no está de más" disculparse.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la dirigente de Podemos en Euskadi ha considerado que el Gobierno de Mariano Rajoy debería "cambiar radicalmente de actitud" sobre Cataluña porque "esta lógica de choque de trenes sólo acrecienta el conflicto".

En este sentido, ha asegurado que "la solución es muy sencilla: que ambos gobiernos se sienten, que dialoguen y que se establezca un marco pactado a partir del cual la ciudadanía catalana pueda ejercer su derecho a decidir, que es lo que quiere la mayoría de los catalanes independientemente de lo que después vayan a decidir".

Sin embargo, ha lamentado, "parece que al Gobierno estatal no le importa lo que está pasando porque hace oídos sordos a esa demanda de la ciudadanía catalana de decidir y, además, judicializa el conflicto, en vez de utilizar la democracia para resolverlo". "Es una actitud tremendamente irresponsable", ha considerado.

LAS BANDERAS

Preguntada si considera que la diputada catalana de Podem Angels Martínez por retirar banderas españolas que el PP había dejado en los escaños del Parlament, ha defendido que "hay que respetar el derecho de cualquier persona de sentirse identificada con una bandera o con otra o con varias".

"Si alguien se ha sentido ofendido por esa actitud, que creo que no buscaba ofender, no está de más", ha opinado. "Pero lo más importante me parece que todos reconozcamos el derecho de cualquier persona a sentirse identificada con una bandera o con otra", ha reiterado.