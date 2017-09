El PPN preguntará a Barkos por su posición respecto al "referéndum ilegal" de Cataluña

8/09/2017 - 10:47

El PPN preguntará a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, "cuál es su posición respecto al referéndum ilegal convocado en Cataluña".

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

"Queremos saber qué opina Barkos, como presidenta de una comunidad española, sobre esta cuestión que nos afecta a todos, pues ataca directamente a la soberanía nacional", ha manifestado la presidenta y portavoz parlamentaria del PPN, Ana Beltrán.

"La presidenta ya ha dicho que se trata de una situación que requiere 'altura de miras por parte de los responsables políticos' y también ha hablado de 'solventar la convivencia de los diferentes anhelos políticos', lo cual no nos aclara su posición en absoluto", ha criticado Beltrán. "Barkos está acostumbrada a hablar sin decir nada; no sabemos si va o viene, se ríe de los navarros, pero no lo vamos a consentir", ha añadido.

Por este motivo, los 'populares' presentan esta iniciativa en el Parlamento de Navarra para que la presidenta "explique claramente su opinión, sin ambigüedades, ante un tema tan trascendental como éste".

El PPN ha afirmado que "lo que se está viviendo un Cataluña es un atentado contra el Estado de Derecho, algo inasumible en un sistema democrático, que se rige por las normas que fijamos todos los españoles desde la libertad".

"No podemos permitir que se intente liquidar la convivencia pacífica que hemos compartido en los últimos 40 años de vida democrática. Por eso, hoy más que nunca, es vital que los responsables públicos se posicionen con claridad y que los partidos constitucionalistas se unan para impedir el desafío catalán", ha reclamado Ana Beltrán.

"En esta cuestión, o se está del lado de quienes cumplen y hacen cumplir la Ley, como hace el Gobierno de España, o se está del lado de quienes la pisotean", ha subrayado. "Los navarros se merecen saber de qué lado está Barkos", ha concluido.