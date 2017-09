El consejero de Educación de Cantabria dice que sólo ha sido "desleal" al "ego" del secretario general del PSOE cántabro

8/09/2017 - 13:26

El todavía consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Ramón Ruiz, ha rechazado las explicaciones de la nueva Ejecutiva del PSOE, encabezada por Pablo Zuloaga, para proponer su cese y ha manifestado que, si ha sido "desleal en algo", sólo ha sido "al ego del secretario general".

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

"Si yo he sido desleal en algo, ha sido al ego del secretario general, pero no a los valores del partido ni al programa electoral", ha enfatizado Ruiz, que ha tachado de "vergüenza" que desde la Ejecutiva, antes de plantear su cese, se le exigieran cambios en su equipo y en concreto el de una directora general porque "consideraban una falta de respeto hacia el secretario general que no se hubiera hecho una foto con él".

Según ha explicado este viernes Ruiz en declaraciones a la prensa, él comunicó "en privado" a Zuloaga que "no iba a hacer cambios en mi equipo" porque "funcionaba bien". "Se lo dije en privado y lo mantuve en público", ha añadido, al tiempo que ha afirmado no entender que a él se le instase a cambiar personas cuando ahora se reconoce que "es normal que el nuevo consejero haga sus equipos".

"He estado trabajando en el proyecto socialista todo el verano y llevando a cabo el programa electoral y, cuando me propuso que hubiese cambios en Direcciones Generales, dije que no los iba a hacer porque no había tampoco razones objetivas de peso, de mala gestión...", ha señalado el todavía titular de Educación, Cultura y Deporte tras presentar una exposición en la Biblioteca Central de Cantabria.

Ruiz ha reivindicado que "los equipos que funcionan no se toquen" y ha lamentado que su cese se justifique en una deslealtad, "porque yo no he sido desleal en mi vida" y "he preocupado siempre en mi trayectoria, precisamente en Educación, inculcar valores de lealtad y trabajo".

También ha lamentado que la primera rueda de prensa de "mi secretario general", tras dos meses en el cargo y poco más de un mes después del Congreso, haya sido para "cesar a tres altos cargos, tres compañeros, y sin ninguna razón objetiva en sus explicaciones" en lugar de comparecer para hacer balance de la situación de Cantabria o poner sobre la mesa alguna propuesta o proyecto de mejora para la región.

"Recomendaría a mi secretario general que haga una reflexión sobre las decisiones que ha tomado, porque estamos para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para crearlos, y creo que esta desestabilización del Gobierno está creando problemas a los ciudadanos", ha añadido.

Aunque ha señalado que no sabe si los ceses propuestos por Zuloaga son por algo "estrictamente personal", ha considerado que "una política basada en enemistades personales, en purgas personales o en no suficiente amistad con la cúpula directiva me parece que es un camino muy poco acertado".

"Creo que hay que aprovechar lo que funciona bien, potenciarlo si es necesario, pero no empezar de cero, y menos con proyectos educativos, que se construyen muy lentamente y con el esfuerzo de mucha gente", ha añadido.

NO SABE "CON EXACTITUD" SI DÍAZ TEZANOS CONTINUARÁ

Preguntado por si cree que, con estos ceses, la Ejecutiva de Zuloaga trata de "doblegar" a la anterior secretaria general del PSOE y vicepresidenta el Gobierno regional, Eva Díaz Tezanos, Ruiz ha señalado que desconoce las "intenciones profundas" de estas decisiones.

E insistido por si sabe si Díaz Tezanos continuará en el Ejecutivo, ha asegurado no saber "con exactitud" lo que hará y ha ensalzado que "afortundamente" ella tiene "muchos colaboradores", además de él --que ha sido su mano derecha en el partido y en el Gobierno--, que "están reflexionando con ella sobre cuál es lo mejor para los ciudadanos de Cantabria".

Al hilo de esto, ha enfatizado que a él, "en lealtad a los secretarios generales del partido, no puedo recibir lecciones de nadie", y ha instado a todos los socialistas a que, tras lo que está aconteciendo, "cada uno debería reflexionar qué grado de lealtad ha tenido hacia sus secretarios generales".

En otro orden de asuntos, preguntado por el replanteamiento que parece que se va a realizar del pacto de gobierno entre PRC y PSOE, el todavía consejero ha reivindicado que el acuerdo que negoció Díaz Tezanos "fue un buen pacto para el PSOE y para Cantabria" y, por ello, cree que la nueva directiva del partido lo que tendría que hacer es "defender ese pacto y no renegociar".

SITUACIÓN EN LA CONSEJERÍA

Aunque su anunciado cese aún no se ha materializado, ya se ha saldado con la dimisión de 23 de las 26 personas que acompañaron a Ruiz cuando desembarcó en la Consejería en julio de 2015 --las otras tres permanecen "por motivos personales", ha explicado--.

Sin embargo, el todavía consejero ha asegurado que, "por responsabilidad", su equipo continúa trabajando en "la parte más organizativa y técnica" y que, en estos momentos, es la más necesaria con motivo del inicio del curso escolar en los diferentes niveles educativos.

No obstante, Ruiz ha reconocido que la situación es "un poco incómoda" porque se ha anunciado su cese sin proceder al nombramiento del siguiente, que será el socialista Francisco Fernández Mañanes. "Creo que ha habido una cierta precipitación al anunciar mi salida", ha considerado.

Y a la incomodidad de tener que seguir siendo consejero sabiendo que dejará de serlo en próximos días, se suma el que "el posible nuevo consejero, porque todavía no ha sido propuesto, esté hablando de qué deben hacer los funcionarios" de la Consejería, una situación que, a juicio de Ruiz, está generando "un poco de distorsión".

"Creo que es la primera vez que ocurre que un posible consejero dice a los funcionarios qué deben hacer y quiere hablar con organismos cuando no es todavía consejero. Me parece muy bien que lo tenga preparado pero....", ha manifestado Ramón Ruiz que, a pesar de que su sucesor no está propuesto oficialmente, ya ha hablado con él.

Y es que, ha desvelado, el pasado lunes le llamaron del partido para preguntarle "si estaba dispuesto a hablar con Paco (Francisco Fernández Mañanes) y les dije que sí, que hablaré con él como hemos hablado siempre".

Además, según ha señalado, no sólo ha hablado con Mañanez sino que además ya le ha "preparado una carpeta con lo que es más urgente y menos urgente, y lo importante".

Sobre la defensa de su gestión por parte de sindicatos y varios colectivos tras conocerse su cese, Ruiz ha agradecido "las muestras de solidaridad que he recibido de muchos colectivos, directores de centros, alcaldes... que no entienden que se haya producido este acto en este momento concreto de inicio de curso y a media legislatura".